Rattan Tasche, Muschel-Schmuck und Visors : Mehr als nur Sonnenschutz: Die Trend-Accessoires im Sommer

Während man im Winter mit Handschuhen und Mütze schnell die richtigen Accessoires zusammen hat, liegt die eindeutige Antwort im Sommer nicht so nahe. Denn es gibt mehr, als die essentielle Sonnenbrille.

von Levin Lange

29. Juli 2019, 01:12 Uhr

Im Sommer ist vor allem eines wichtig: der Sonnenschutz. Dieser kann natürlich durch eine Sonnenbrille und das Auftragen einer Sonnencreme erzielt werden, aber auch durch ein stylisches Accessoire. Die sogenannten Visors sind der Rising-Star unter den Kopfbedeckungen. Viele kennen das It-Piece vielleicht bereits vom Tennis. Dort sorgt die Schirmmütze dafür, dass die Sonne nicht blendet. In der aktuell beliebten Version bedienen sich die Designer vermehrt einer See-Through-Variante in Neon-Farben. Diese coole Neufassung des Klassikers macht sich nicht nur gut auf einem Festival, sondern auch am Strand oder auf der Straße.

Ariel macht es vor

Während man bei den meisten Mode-Trends von Mustern und Farben spricht, liegt der Fokus in diesem Sommer auf einem Lebewesen aus dem Meer. Die Muschel taucht in diesem Jahr in sämtlichen Schmuck-Varianten auf. Ob als Kette, als Ohrringe oder als Armband – aus der Schmuckschatulle ist die Muschel in dieser Saison nicht zu verbannen. Ob sich die Modelabels dabei an Ariels Muschel-Bikini orientiert haben, bleibt zu spekulieren. Fakt ist jedoch, dass kleine Muschel-Accessoires für Urlaubs-Feeling pur sorgen und sowohl am Strand zum Bikini als auch zum Sommerkleid eine tolle Ergänzung darstellen.

Unsplash

Inspiriert von einer Trauminsel

Bali ist das Reiseziel der Träume. Endlose Sandstrände, farbenreiche Korallenriffe und traumhafte Kulissen sind die Markenzeichen der indonesischen Insel. Und wo, wenn nicht hier, entstehen neue Must-Haves für die warme Jahreszeit? Die Korbtaschen erobern in diesem Jahr von Bali aus die Strände und Beach-Bars der ganzen Welt. Das praktische Accessoire ist dank der geflochtenen Struktur nicht nur extrem robust, sondern auch der Lieferant für das Gefühl von sommerlicher Leichtigkeit im Alltag. Die stylischen Korbtaschen zeichnen sich durch die Materialien Bast und Stroh in Kombination mit Stoff- und Ledereinsätzen aus. Doch Vorsicht: Die Taschen können aufgrund der rauen Oberfläche bei empfindlichen Stoffen für Ziehfäden sorgen.

Sommerklassiker aufgepeppt

Das Accessoire, ohne das man den Sommer wohl kaum verbringen kann, ist zweifelsfrei die Sonnenbrille. Bereits bei den ersten Sonnentagen taucht das beliebte Schmuckstück in unzähligen Varianten auf. In diesem Sommer ist das natürlich nicht anders. Allerdings bekommt die Sonnenbrille in diesem Jahr ein Upgrade. Die Brillenkette erfreut sich gerade an einem Comeback. Denn das verstaubte Oma-Image hat dieses Accessoire längst abgelegt. Die Vorteile überwiegen einfach: Die Lieblingssonnenbrille kann nicht mehr vom Kopf fallen und dank moderner Designs ersetzt die Brillenkette eine tatsächliche Kette. Die Sonnenbrillen-Kette gibt es mittlerweile in edlen Varianten sowie aus Stoff – je nach Outfit kann das Band angepasst werden.

Tipp:

Wer noch nach einer neuen Strandtasche sucht und nichts zu verbergen hat, könnte dank des folgenden Trends einen passenden Begleiter finden. Transparente Vinyl-Taschen sind aktuell besonders bei Modeliebhabern sehr angesagt. Das lässige Flair der Taschen passt ideal in die unbeschwerte Sommerzeit.