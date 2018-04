Anzeige : „Mach dich dreckig“: Wacken ruft zum Fisherman's Friend StrongmanRun auf

Am 9. Juni wird es in Wacken wieder wild - dann steht der schlammigste Hindernislauf in Schleswig-Holstein an. Hier gibt es alle Infos zum Event.

von shz.de

19. April 2018, 16:10 Uhr

Spring mit Tausenden ins eiskalte Wasser, bezwinge gemeinsam mit deinem Team aufregende Hindernisse, erlebe Mannschaftsgeist und unvergessliche Gänsehaut-Momente beim Zieleinlauf: 2018 heißt es wieder „Ready, Steady, Go“ beim legendären Fisherman’s Friend StrongmanRun. Am Samstag, den 9. Juni 2018, wird der heilige Heavy Metal Boden in Wacken zum Schlamm-Fun-Szenario. Zum dritten Mal rocken sich wilde Horden durch Schaumbecken und fiese Kletternetze. Gönn dir deinen persönlichen Hero Moment beim Stagediving im Schlamm. „GO BIG, GO HEAVY, GO FUN!“

„Die Heimat des Wacken Open Airs, dem größten Heavy Metal Festival der Welt, bietet ideale Bedingungen für den wohl schlammigsten Hindernislauf aller Zeiten“, erzählt Michael Geiseler, Regional Business Manager von Fisherman’s Friend in der Dach-Region. „Es stand daher außer Frage, dass wir auch in diesem Jahr zum dritten Mal im Norden einfallen und aus dem heiligen Heavy Metal Boden ein Schlamm-Fun-Szenario für den Fisherman’s Friend StrongmanRun machen“, so Geiseler weiter.

Wie bei allen Fisherman’s Friend StrongmanRuns, die auch in Köln und am Nürburgring stattfinden, stehen vor allem der Spaß, die Verrücktheit, die Gemeinschaft, die Gänsehaut-Momente und die großartige Stimmung im Vordergrund der Veranstaltung. Und das spricht sich rum: Was 2007 mit knapp 2.000 Läufern angefangen hat, ist zu einer eingeschworenen Community mit über 20.000 Läufern pro Jahr angewachsen. Die einzigartige Mischung aus Kostümwettbewerb, Hindernislauf, Party, Startshow, einer großen Portion Humor und allen voran natürlich sportlichem Ehrgeiz begeistert seit zehn Jahren tausende StrongmanRunner.

Am 9. Juni 2018 wird der heilige Boden des größten Heavy Metal-Festivals der Welt zum wohl schlammigsten Hindernislauf Schleswig-Holsteins: Wacken bietet eine Kulisse, die für den Hindernislauf wie gemacht ist. GO HEAVY – es bleibt garantiert kein Laufschuh sauber, verspricht der Veranstalter.

Tickets und Infos gibt's auf der Fisherman’s Friend StrongmanRun Webseite www.strongmanrun.de.