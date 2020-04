Kosmetiklabor Küche : Lippenbalsam selbst herstellen

Die Zeit zu Hause in der Corona-Pandemie ist eine gute Zeit fürs Ausprobieren. Haben Sie schon mal Make-up selbst hergestellt. Hier ist ein einfaches Rezept für einen Lippenbalsam.

Avatar_shz von dpa

23. April 2020, 11:36 Uhr

Lippenbalsam lässt sich einfach zu Hause herstellen. Dieses Rezept empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund:

Material: 20 Gramm Kokosöl, 20 Gramm Sheabutter, 20 Gramm Kakaobutter und etwas Himbeer- oder Rote-Beete-Pulver. Letzteres gibt der Lippenkosmetik seine Farbe.

Die Butter und das Öl in einer Schüssel über dem Wasserbad erwärmen und schmelzen. Eine Messerspitze des Farbpulvers dazugeben und verrühren. Der Balsam kann nun in kleine Dosen und Behälter abgefüllt werden und zum Abkühlen in den Kühlschrank gegeben werden.

Dort sollte er aber nicht immer lagern: Denn ist die Masse zu kalt, lässt sie sich nur schwer aufnehmen und auf die Lippen gegeben.