Anzeige: Bier-Quiz : Leichtmatrose oder Bierkastenstemmer - Wie gut kennen Sie sich mit Bier aus?

In Deutschland werden etwa 6.000 Biermarken gebraut. Hätten Sie das gewusst? Testen Sie ihr Expertenwissen in puncto Bier mit diesem Quiz.

von Karen Bartel

03. August 2018, 04:33 Uhr

Heute ist internationaler Tag des Bieres: „Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.“ So sah es bereits Martin Luther - eine wahrhaft reformative Aussage. Als Nationalgetränk der Deutschen hat sich Bier längst durchgesetzt. Hier im Norden erkennt man waschechten Flensburger an seinem "plop". Und wie viel Flens steckt in Ihnen? Finden Sie es in diesem Quiz heraus!