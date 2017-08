Anzeige : Kostenloses Schweden-Picknick in Travemünde am 26. August

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Knäckebrothersteller WASA lädt am 26. August zum großen Schweden-Picknick nach Travemünde ein: Von 12 bis 18 Uhr können Besucher im Brüggmanngarten direkt an der Strandpromenade mit Freunden und Familie das schwedische Lebensgefühl in Deutschland genießen.

Es warten jede Menge Leckereien, gute Musik sowie ein erlebnisreiches Programm – ob kreativ oder sportlich, es ist für jeden etwas dabei. Und das Beste: Mit etwas Glück können die WASA Picknickgäste das goldene Ticket für eine Reise nach Schweden gewinnen.

von Julia Gohde

erstellt am 21.Aug.2017 | 03:15 Uhr