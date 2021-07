Anzeige: Stars am Strand 2021 : Johannes Oerding, Stefanie Heinzmann & Max Giesinger sowie Rea Garvey auf der Bühne

Stars am Strand ist zurück: Vom 10. bis 12. September verwandelt sich der Timmendorfer Strand wieder in die Bühne beliebter Pop-Künstler.

05. Juli 2021, 00:00 Uhr

Timmendorfer Strand | Fast zwei Jahre lang mussten die Schleswig-Holsteiner warten, nachdem der letzte Applaus verklungen war, nun geht es endlich weiter mit Stars am Strand: Am 10. September 2021 eröffnet Johannes Oerding die diesjährige Konzertreihe am Timmendorfer Strand. Einen Tag später folgen ihm Stefanie Heinzmann und Max Giesinger. Rea Garvey rundet das Konzertwochenende am Sonntag ab. Der Veranstalter, die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, hat den Vorverkauf bereits gestartet. 4.700 Konzertbesucher pro Tag sind möglich.

Deutschpop vom Publikumsliebling Johannes Oerding

Live und Open Air, direkt an der Wasserkante des Timmendorfer Strands – so präsentiert sich Johannes Oerding am Freitag, den 10. September, bei Stars am Strand. Der sympathische Wahl-Hamburger liebt es, auf Tour zu sein. Sein 2019 erschienenes Album „Konturen“, auf dem auch die Singles „An guten Tagen“ und „Blinde Passagiere“ zu finden sind, wird er dabei sicherlich im Gepäck haben. Übrigens: Schon vor zwei Jahren, als Michael Patrick Kelly sein Konzert bei Stars am Strand gab, war Johannes Oerding als Überraschungsgast dabei. In diesem Jahr gehört die Bühne ihm allein.

Alle Infos zum Konzert von Johannes Oerding auf einen Blick

Wer Johannes Oerding Wo Musik-Arena am Maritim Seebrücken-Vorplatz, Timmendorfer Strand Wann Freitag, 10. September 2021, um 20 Uhr. Einlass: 18 Uhr Tickets sind leider bereits ausverkauft

Stefanie Heinzmann & Max Giesinger am Samstag, 11. September

Nur einen Tag später geht es weiter in der Musik-Arena am Maritim Seebrücken-Vorplatz– und das sogar mit doppelter Power: Stefanie Heinzmann und Max Giesinger singen am Samstag, den 11. September, ab 19 Uhr für das Publikum. Eröffnen wird den Abend die Schweizerin, die 2008 durch eine Casting-Show von Showmaster Stefan Raab bekannt wurde und mittlerweile bereits seit stolzen 13 Jahren als Pop- und Soulsängerin Erfolge feiert.

Danach folgt mit Frauenschwarm Max Giesinger der Hauptact des Abends. Der Sänger und Songwriter ist derzeit mit seinem Song „Irgendwann ist jetzt“ im Radio zu hören. Auch den Song „80 Millionen“ wird er mit Sicherheit am 11. September am Timmendorfer Strand zum Besten geben. Wer den 32-Jährigen einmal live erleben möchte, kann in der Tourist-Info am Timmendorfer Strand, an der Hafen-Info in Niendorf, an allen bekannten Vorverkaufssstellen oder unter eventim.de Tickets sichern.

Wer Stefanie Heinzmann und Max Giesinger Wo Musik-Arena am Maritim Seebrücken-Vorplatz, Timmendorfer Strand Wann Samstag, 11. September 2021, um 19 Uhr. Einlass: 17:30 Uhr Kosten Ab 49 Euro zzgl. Gebühren Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- Hafen-Information in Niendorf (Tel: 04503 3577-50)

- unter eventim.de

Rea Garvey am Timmendorfer Strand

Mit dem irischen Sänger und Gitarristen Rea Garvey kommt am Sonntag, den 12. September, ein international renommierter Musiker zu Stars am Strand, der schon lange ganz oben auf der Wunschliste der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH stand. Wie sehr ihm die Musik am Herzen liegt, beweist Rea Garvey seit vielen Jahrzehnten nicht nur mit eigenen Produktionen, sondern auch durch sein Coaching von Gesangstalenten in der TV-Show „The Voice of Germany“. Sein eigenes Können zeigt er seinem Publikum am 12. September ab 20 Uhr. Tickets sind noch erhältlich.

