Anzeige: Möbel Jessen : Weihnachten bei Möbel Jessen: Tausend Deko- und Geschenkideen

von Julia Gohde

02. Dezember 2021, 00:01 Uhr

Breklum | In Nordfriesland ist sie fast so bekannt wie der Nikolaus – die Weihnachtsausstellung bei Möbel Jessen. Im Atrium, also im Erdgeschoss des Möbelhauses, wird Jahr für Jahr Dekoratives für die Adventszeit gekonnt in Szene gesetzt. Kerzen, Vasen, Weihnachtsmänner aus diversen Materialien, schneebedeckte Pflanzen, Nussknacker und viele andere Geschenkideen und Dekorationsvorschläge lassen die Herzen von Weihnachtsfans höherschlagen. Wer sich auf die Feiertage einstimmen möchte, ist hier goldrichtig. Wir haben uns schon einmal für die sh:z-Leser umgesehen. Außerdem haben wir Christiane Boysen, Leiterin der Kochschule von Möbel Jessen, um ihr Lieblings-Plätzchenrezept gebeten.

Für uns und unsere Besucher ist die Weihnachtsausstellung in jedem Jahr ein großes Highlight. Arne Brodersen, Geschäftsführer Möbel Jessen

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, sollte sich auf den Weg nach Breklum machen. Nordfrieslands größte Möbelschau hat die Zeit für Besinnlichkeit und gemütliche Abende zuhause bereits eingeläutet. Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk oder einem netten Mitbringsel wird man hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fündig. Das Team von Möbel Jessen hat wieder viel Mühe in seine Weihnachtsausstellung gesteckt, um die Feiertage für die Kunden noch schöner zu machen. „Für uns und unsere Besucher ist die Weihnachtsausstellung in jedem Jahr ein großes Highlight“, weiß Geschäftsführer Arne Brodersen.

Inspirationen zur weihnachtlichen Gestaltung der eigenen vier Wände gibt es hier zur Genüge. Die traditionelle, offizielle Eröffnung der Weihnachtausstellung musste coronabedingt leider auch in diesem Jahr ausfallen. Der Pracht der Ausstellung mit ihrem prächtigen Tannenbaum im Zentrum und den vielen liebevoll hergerichteten Hütten drumherum tut das aber keinen Abbruch. „Die Vorfreude auf die Winterzeit kommt trotzdem auf“, ist sich Arne Brodersen sicher.

Weihnachten in der Küche: Rezept für Plätzchen von Jessens Kochschule

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen auch die Zeit für Genuss und Leckereien. Christiane Boysen, die die Kochschule von Möbel Jessen leitet, gibt in dieser Zeit auch ihren Kochkurs „Geschenke aus der Küche“, in dem die Teilnehmer z.B. Liköre, Gewürzmischungen und andere Kleinigkeiten zum Verschenken selber machen. „Und am 31. Januar probieren wir in einem anderen Kurs neue Rezepte mit dem Thermomix aus“, verrät die Nordfriesin. Die Kurse werden nach und nach auf dieser Webseite eingepflegt. Hier ist auch die Anmeldung dafür möglich.

„In der Adventszeit dürfen selbstgemachte Kekse nicht fehlen“, findet Christane Boysen. Für die sh:z-Leser hat die Kochlehrerin ihr Lieblingsrezept aus ihrem Rezeptbuch herausgesucht. Es ist im folgenden aufklappbaren Element zu finden. (Einfach auf den Pfeil klicken.

Haselnussmakronen: Rezept von Christiane Boysen Zutaten:

3 Eiweiße

1 TL Zitronensaft

150 g Zucker

250 g gemahlene Haselnüsse

1/2TL Zimt

50 g Haselnusskerne



Ofen auf 140°c Umluft vorheizen, Backblech mit Backpapier belegen.



Die Eiweiße mit Zitronensaft sehr steif schlagen. Zucker unter rühren reinziehen lassen und weiter schlagen, bis die Masse glänzt.



Die Masse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen, walnussgroße Häufchen auf die Bleche spritzen. Je eine Nuss leicht in die Häufchen drücken und ca. 20-25 Minuten backen.



Tipp: Die gemahlenen Haselnüsse kann man auch gut mit gemahlenen Mandeln mischen (halb und halb).

Anstatt des Zimtes kann man auch Lebkuchengewürz verwenden.



Möbel, Küchen, Matratzen, Schlafzimmer, Sessel: Alles für ein schönes Zuhause

Möbel Jessen ist in Breklum und Nordfriesland eine feste Institution. Seit 85 Jahren setzt das Möbelhaus auf die persönliche Fachberatung der Kunden. Die Ausstellungsfläche beträgt stolze 12.000 Quadratmeter. Die Weihnachtsausstellung im Erdgeschoss geht direkt über in die „Boutique“ mit preiswerten Möbeln. Hiermit sowie mit der Themenwelt „Junges Wohnen“ sollen explizit auch Kunden angesprochen werden, die zum Beispiel ihre erste eigenen Wohnung einrichten möchten.

Im ersten Stock befinden sich die Sessel-Arena und die Abteilung „Komfort-Wohnen“. Boxspringbetten, ein Matratzenstudio sowie der Bürobereich sind in der zweiten Etage zu finden. Wer also ein etwas größeres Weihnachtsgeschenk machen möchte, ist hier richtig aufgehoben. Die Küchenabteilung von Möbel Jessen wiederum erstreckt sich auf 1.000 Quadratmetern. Mehr als 50 hochmoderne Musterküchen sind hier ausgestellt. Wer sich lieber bekochen lassen möchte oder eine Pause braucht, kann sich in das Café-Bistro „Glückspfund“ setzen – inklusive Panoramablick und einer Terrasse mit 40 weiteren Plätzen.

Kontakt und Öffnungszeiten Möbel Jessen

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

www.jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

