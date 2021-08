Anzeige: Möbel Jessen : Landhausstil, frische Farben und intelligente Geräte: Das sind die Küchentrends 2021

Teil I der Serie „Lass dich inspirieren“: Fünf Ideen um die eigene Küche noch schöner und praktischer zu gestalten.

von Julia Gohde

18. August 2021, 00:00 Uhr

Breklum | In der neuen, sechsteiligen Reihe „Lass dich inspirieren“ dreht sich alles um die Küche. Bis Ende des Jahres werden hierin Themen wie Materialien und Oberflächen, Stauraum in kleinen Küchen, Aufbewahrung und DiY-Geschenke, Nachhaltigkeit und Selbermachen behandelt. In Teil I geht es um die Küchentrends 2021.

1) Die Küche als neues Wohnzimmer

„Die Küche ist zum Tanzen da“, heißt es. Dieses Motto trifft den Nagel auf den Kopf: Längst spielt sich das Leben in den eigenen vier Wänden nicht mehr nur im Wohnzimmer ab, sondern zwischen geschnittenen Zwiebeln, halbvollen Weingläsern und einem großzügigen Küchentisch. Geselligkeit, Gespräche unter Freunden und gemeinsame Momente mit der Familie – all das findet in der Küche statt. Große, offene Wohnküchen, in denen auch ein Sofa seinen Platz findet, sind an die Stelle getreten von rein funktionalen Räumen, in denen drei Mal am Tag das Essen zubereitet wird. Es ist, als hätte die Wohnküche das Wohnzimmer abgelöst. Und die ungeschriebene Regel, dass die besten Partys in der Küche stattfinden, bleibt wahr. Mehr noch: In der Küche spiegeln sich die Gastfreundschaft und das Familienleben wider.

Gohde

Carsten Winkler ist seit vielen Jahren Küchenplaner und -verkäufer bei Möbel Jessen in Breklum, Nordfriesland. Dass eine großzügige Küche auf der Wunschliste vieler Norddeutschen weit oben steht, stellt er täglich in den Beratungsgesprächen mit den Kunden fest. Ihnen gibt Winkler jedoch auch einen Tipp mit auf den Weg: „Man sollte bei der Auswahl seiner Wunschküche nicht an den Geräten sparen. Denn damit arbeitet man täglich“. Wer die Küchentrends betrachtet, sollte also auch die Technik im Blick behalten.

2) Quooker: Der Wasserhahn, der alles kann

Kochendes Wasser für Tee oder Nudeln direkt aus dem Hahn, gefiltertes Leitungswasser mit nur einer Bewegung, oder erfrischendes, kühles Sprudelwasser ohne Umwege zum Sofort-Trinken: All das kann der Quooker. Er macht gleich drei Küchenhelfer, die ansonsten auf der Arbeitsfläche verstaut werden müssten, überflüssig: den Wasserkocher, -filter und -sprudler.

Gohde

In nur einer Sekunde erhitzt der Quooker Wasser auf 100 Grad. Laut Hersteller verbraucht der multifunktionale Wasserhahn weniger Energie als ein Wasserkocher, wenn man mehrmals am Tag Wasser zum Kochen bringt. „Ich habe den Quooker erst belächelt, jetzt möchte ich zuhause auch so einen haben", lacht Christiane Boysen. Sie leitet die Kochschule von Möbel Jessen und ist dazu leidenschaftliche Tee-Trinkerin. Den Quooker empfiehlt sie auf Basis eigener Erfahrung: Der Wasserhahn ist auch bei Möbel Jessens Kochschule im Einsatz.

Gohde

3) Dunstabzugshaube: Alles ist möglich

Im Bereich der Dunstabzüge waren die Hersteller in den letzten Jahren besonders erfinderisch. Verschiedene Techniken, Designs und Modelle haben die klassische Dunstabzugshaube direkt über dem Kopf der Person, die am Herd steht, längst abgelöst. Beliebt ist zum Beispiel der direkt im Kochfeld integrierte Abzug von Bora, der Gerüche und Dünste, die beim Kochen entstehen, direkt absaugt, bevor sie aufsteigen können. Dabei hat Bora auch an die gedacht, die sich auf ihrem Kochfeld über Farbakzente freuen: Die Einstromdüse gibt es nicht nur in schwarz, sondern auch in rot, blau, jadegrün, orange und greige.

Gohde

Möbel Jessen hat außerdem Dunstabzüge der Marken Siemens, NEFF, Constructa, Miele und Berber im Verkauf. Die meisten davon fallen in die Kategorie der Kopffrei-Dunstabzugshauben, die neben ihrer Filterfunktion mehr Komfort und Bewegungsfreiheit beim Kochen versprechen. Sogar Dunstabzüge mit integrierter Beleuchtung, die auf den ersten Blick wie eine großen Lampe aussehen, gibt es in verschiedenen Modellen auf dem Markt.

Winkler

Übrigens: Seit 2021 gibt es neue Energieeffizienzklassen. Die Klasse A+ und Co. sucht man mittlerweile vergebens, weil die Plusklassen gestrichen wurden. Stattdessen reicht die Skala von A (am besten) bis G (am schlechtesten).

4) Intelligente Backöfen

Wer mehrmals in der Woche frisch kochen möchte, hat in der Regel neben der Kunst, immer wieder leckere Rezepte zu kreieren, eine weitere große Herausforderung: das Zeitmanagement. Samsung liefert mit seinem Backofen Dual Cook Flex™ hierauf die Antwort. Der Backofen vereint gleich mehrere Funktionen, die den ambitionierten Köchinnen und Köchen das Leben erleichtern:

Mit dem Smartphone verbunden : Über eine App können Anwender den Backofen auch von unterwegs aus steuern. Er kann über Wlan vorgeheizt, eingeschaltet und ausgestellt werden – damit das Essen genau dann fertig ist, wenn man hungrig am Küchentisch sitzt



: Über eine App können Anwender den Backofen auch von unterwegs aus steuern. Er kann über Wlan vorgeheizt, eingeschaltet und ausgestellt werden – damit das Essen genau dann fertig ist, wenn man hungrig am Küchentisch sitzt Zwei Gerichte gleichzeitig garen: Der Name Dual Cook leitet sich davon ab, dass die Backofentür geteilt ist in einen oberen und unteren Bereich. Das spart nicht nur Energie, weil man beim Garen eines Gerichtes nur eine Hälfte nutzen muss, sondern ermöglicht es der kochenden Person auch, zwei verschiedene Gerichte zur gleichen Zeit zu garen – etwa ein Hauptgericht, das bei 200 Grad 40 Minuten lang im Ofen ist und eine Nachspeise, die nur 15 Minuten bei 160 Grad benötigt.

„Außerdem sind Backöfen mit Dampfgarer beliebt sowie Öfen, in denen bereits die Grundeinstellungen wie Garzeit und -Temperatur für hunderte Rezepte hinterlegt sind“, weiß Christiane Boysen. Wer also zum Beispiel eine Lasagne, einen Auflauf oder Braten im Backofen genau so lange erhitzen möchte, bis das Gericht fertig ist, kann einfach eine der voreingespeicherten Einstellungen auswählen.

5) Beton-Optik und Landhausstil

Wer es gerne futuristisch und industriell mag, für den ist eine Küche im Beton-Look das richtige. Dabei sind in den seltensten Fällen die Küchenfronten aus echtem Beton gefertigt, sondern werden diesem Look optisch und haptisch künstlich nachgeahmt. Der schlichte, urbane Stil einer Küche mit Beton-Optik lässt sich besonders gut mit anderen Farben und Accessoires kombinieren.

Gohde

Zu guter Letzt darf in den Küchentrends ein Evergreen nicht fehlen: Die Landhausküche. „Der Landhausstil ist ein riesen Thema. Die verkaufen wir nach wie vor am meisten“, verrät Küchenberater Carsten Winkler. Dabei muss eine Küche im Landhausstil längst nicht immer weiß mit Holzoptik sein: auch blaue und grüne Fronten, Erdfarben und Rottöne sind gefragt. Wer es elegant und clean mag, kann seine Landhaus-Küche auch in schwarz gestalten. Viele Küchenfronten sind mittlerweile mit einer Anti-Fingerprint-Versiegelung ausgestattet, sodass unschöne Fingerabdrücke keine Chance mehr haben.

Winkler

Die Küchenabteilung von Möbel Jessen erstreckt sich auf 1.000 Quadratmetern. Mehr als 50 hochmoderne Musterküchen sind hier ausgestellt. Darüber hinaus gibt es in Nordfrieslands größter Möbelschau auf drei Etagen Themenwelten wie „Natürlich Wohnen“, „Junges Wohnen“, oder die „Boutique“ im Erdgeschoss mit Deko. Die Abteilung „Komfort-Wohnen“ und die Sessel-Arena sind im ersten Stock zu finden, Boxspringbetten, ein Matratzenstudio oder der Bürobereich in der zweiten Etage.

