Anzeige : Hinter den Kulissen: „Kiek mol rin“ zu Besuch bei Möbel Jessen in Breklum

Der Videoreporter David König zeigt, was Nordfrieslands größte Möbelschau Möbel Jessen alles zu bieten hat.

19. Mai 2022, 00:00 Uhr

Breklum | Wer im Norden Schleswig-Holsteins lebt und vor der Aufgabe steht, die eigenen vier Wände gemütlich und modern zu gestalten, kommt um Möbel Jessen nicht herum. Das Einrichtungs- und Möbelhaus in Breklum bietet die ganze Welt des Wohnens. Küchen, Schlaf- und Wohnzimmermöbel, Sessel, Matratzen, Haushaltsartikel, Geschenke, Dekoration und viel mehr ist hier zu finden. Möbel Jessen ist Nordfrieslands größte Möbelschau. Der „Kiek mol rin“-Videoreporter David König hat sich mit Geschäftsführer Arne Brodersen getroffen und sich im Geschäft umgesehen.

Es gibt Familien, die kaufen schon seit mehreren Jahrzehnten und Generationen bei Möbel Jessen ein. Das Möbelgeschäft steht für hervorragende Qualität und einen sehr guten Kundenservice. In Breklum ist Möbel Jessen eine feste Institution. Seine Anfänge reichen bis in die 1930er Jahre zurück, in denen der damalige Gründer im Nachbarort Bredstedt eine kleine, aber feine Tischlerei eröffnete. Rund 90 Jahre später wird noch immer mit Holz gearbeitet – allerdings in wesentlich größeren Dimensionen. Möbel Jessen ist zu einem Fachhandel gewachsen, der auf 11.000 Quadratmetern alles bietet, was man für ein schönes Zuhause braucht. Heute beschäftigt Möbel Jessen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein breiter stufenloser Aufgang führt die Besucher von Etage zu Etage. Im Erdgeschoss finden sie die Themenwelt „Junges Wohnen“ mit preiswerten Möbeln, etwa für das Einrichten der ersten eigenen Wohnung. Außerdem gibt es die sogenannte „Boutique“, in der es schöne Trink- und Weingläser, Geschenk- und Dekoartikel sowie Geschirr und Utensilien für die Küche gibt. Eben alles, was das Zuhause gemütlicher macht.

Im ersten Stock kann man die Beine hochlegen: Hier befinden sich die Sessel-Arena und die Abteilung „Komfort-Wohnen“. Direkt nebenan: Möbel Jessens große Küchenabteilung mit 56 Musterküchen in allen Größen und Varianten. Einbauküchen im Landhaus-Stil oder schlicht gehalten, in Beton-Optik, intelligente High-Tech-Küchen, griffloses Design, klassisch oder modern – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und wer mal eine Pause braucht vom Shoppen, Anschauen und Probesitzen, kann es sich im Café-Bistro „Glückspfund“ gemütlich machen. Dazu gehören ein Panoramablick sowie eine Terrasse mit 40 weiteren Plätzen.

Noch kuscheliger wird es im großen Matratzenstudio und den Boxspringbetten. Die finden die Besucher in der obersten Etage, die ebenfalls barrierefrei zu erreichen ist. Insbesondere die Auswahl an Matratzen ist riesengroß. Denn: Jeder Mensch und damit jeder Rücken ist anders. Die Beraterinnen und Berater von Möbel Jessen unterstützen die Kunde darin, genau die Matratze zu finden, die ganz genau zu den eigenen Bedürfnissen passt. Außerdem bietet der Bürobereich im zweiten Stock ergonomische Schreibtische und Schreibtischstühle.

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

www.jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

