Anzeige: Möbel Jessen : Geschenke aus der Küche: Gewürzmischungen, Salze und Öle selbst machen

Breklum | Die Weihnachtszeit steht bevor und mal wieder steht die Frage im Raum: „Was schenke ich bloß?“ Als Kind hat man Bilder gemalt oder in der Schule etwas gebastelt. Irgendwann kauft man nur noch Geschenke. Doch warum eigentlich? „Selbstgemachte Präsente sind viel persönlicher und kommen von Herzen“, findet Christiane Boysen, Leiterin der Kochschule von Möbel Jessen. Darum bietet sie jedes Jahr den Kochkurs „Geschenke aus der Küche“ an, an dessen Ende die Teilnehmer viele leckere und hübsch verpackte DiY-Köstlichkeiten zum Verschenken in der Hand halten. In Teil fünf der Reihe „Lass dich inspirieren“ verrät Christiane Boysen einige ihrer Ideen für selbstgemachte Lebensmittel. Das Beste: Sie sind simpel und schnell in der Herstellung.

Knoblauch- und Kräuteröle selbst machen

Eine schöne Flasche, verziert mit einer Schleife und einem beschrifteten Etikett – selbst gemachte Öle sehen nicht nur schön aus, sondern schmecken auch gut. „Die Basis hierfür ist ein gutes Speiseöl nach Wahl“, betont Christiane Boysen.

Und so geht's: Raps- oder Sonnenblumenöl wird einfach mit frischen oder getrockneten Kräutern in ein luftdichtes Glas gefüllt. Ganz wichtig: frische Kräuter vorher gut abwaschen und nach einiger Zeit wieder entnehmen, da sie sonst unansehnlich werden oder sogar schimmeln können. Anders ist es beim Knoblauch: Dieser sollte in dünne Scheiben geschnitten werden und kann im Glas bleiben. So wird das Öl noch intensiver. Für Knoblauchöl sollte Olivenöl verwendet werden.

Die Flaschen für die Öle müssen nicht neu gekauft, sondern können wiederverwendet werden, wenn sie sauber und ausgekocht sind. „Ich verwende zum Beispiel Grillsaucenflaschen neu“, erzählt Christiane Boysen.

Kräutersalz und Gewürzmischungen selbst herstellen

Gewürzmischungen selbst herzustellen ist kinderleicht. Man überlegt sich im Voraus, welche Gewürze man selbst oder der Beschenkte gerne mag und in welchem Verhältnis diese in der Mischung vorkommen sollen. Dann kann man ganz frei ohne Rezept die ausgewählten Zutaten in einem Glas schichten oder direkt durchmischen.

Für Kräutersalze ist die Zusammensetzung ähnlich. Hierzu einfach die frischen Kräuter hacken oder in einem Mörser zerkleinern, mit Salz mischen und im Glas durchziehen lassen. Der Vorteil bei all diesen Varianten: Es sind kein unnötiger Zucker, keine Allergene oder unnötige Zusatzstoffe enthalten.

Knoblauch-Chili-Öl: Rezept von Christiane Boysen Zutaten: Rapsöl, oder andere Sorte

ganze Chili oder Peperoni

Knoblauch

rosa Pfefferbeeren (sind nur fürs Optische) Zubereitung: Den Knoblauch und die Chili/Peperoni in Scheiben bzw. Ringe schneiden und mit ein paar Pfefferbeeren in eine Flasche füllen. Mit Öl aufgießen. Vor Gebrauch ein paar tage ziehen lassen. Geht auch wunderbar mit anderen Kräutern, z-B. Rosmarinzweigen.

Kräuterbutter selber machen

Kräuterbutter ist schnell hergestellt. Alles was benötigt wird, sind Butter und die bevorzugten Kräuter. Sehr gut eignen sich hierfür frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum. Salz, Pfeffer und Knoblauch dürfen in keiner Kräuterbutter fehlen. Einfach die Butter weich werden lassen, die Gewürze untermischen und das Gemisch im Kühlschrank wieder erhärten lassen. „Ich forme die Kräuterbutter mit einer Spritztüte zu kleinen Rosen. Das geht einfach und sieht schön aus“, empfiehlt Christiane Boysen. Und dann: genießen! Man kann die fertige Kräuterbutter direkt verwenden und servieren oder auch einfrieren.

Backmischung im Glas

Sie sehen hübsch aus und bereiten auch dem Beschenkten viel Freude: selbstgemachte Backmischungen. In einem Dekor- oder einfachen Marmeladenglas werden nacheinander alle trockenen Zutaten in der richtigen Menge geschichtet. Nach dem luftdichten Verschließen wird das Glas um eine selbstgestaltete Anleitung ergänzt. Die noch fehlenden „nassen Zutaten“ wie Eier und Butter werden ebenfalls darin aufgelistet. Fertig ist die Backmischung zum Verschenken.

Vanillezucker selber machen

Christiane Boysen stellt auch Vanillezucker selbst her. Man gibt die Vanilleschote dazu einfach in ein Glas mit Zucker und wartet, bis das Aroma der Schote vollständig an den Zucker abgegeben wurde. „Bei Bedarf kann die Vanilleschote auch noch klein gehäckselt werden und dem Gemisch beigefügt werden“, erklärt sie.

