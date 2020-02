Anzeige : Im Zeichen der Nachhaltigkeit: Sylt Gastro Messe und Walking Wine Tour durch Keitum

Am 17. und 18. Februar findet wieder die Sylt Gastro Messe statt. Einen Tag davor werden Wein, Craft Beer und Gin verkostet. Anmeldungen sind noch möglich.

von Julia Gohde

12. Februar 2020, 00:00 Uhr

Sylt | Mehr als 80 Aussteller und viele hunderte Besucher aus der Branche sind dabei: Am 17. und 18. Februar laden die Macher der Sylt Gastro Messe bereits zum zehnten Mal das Fachpublikum von Sylt und des nahen Festlands in das Congress Centrum in der beliebten Friedrichstraße ein. Bei nördlichsten Treffen der Hotel- und Gastroszene stehen jeweils von 11 bis 18 Uhr Neuheiten, Innovationen und alles Relevante der Branche im Fokus. Interessierte, deren Herz für gutes Essen und edle Tropfen schlägt, können sich für eine Walking Bar Tour am 16. Februar durch Keitum anmelden.

17. und 18. Februar 2020: Sylt Gastro Messe

Das Angebot der zehnten Sylt Gastro Messe ist beeindruckend vielfältig. Veranstalter Raphael Ipsen hat für die Besucher verschiedene Programmpunkte auf die Beine gestellt. Neben kostenfreien Schulungen und Vorträgen zum Thema Hygiene u.v.m. gibt es jede Menge kulinarische Köstlichkeiten aus der Region und fernen Kontinenten zu entdecken:

Food von Rungis express, Pier7, Marker Fresh Food, Brüning Obst & Gemüse

Mehr als 160 Weine aus Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Südafrika und Südamerika

24 internationale Ginsorten aus Österreich, Deutschland, Südafrika, Schweiz, UK wie Tonka, Knut Hansen, Norgin, Styrian, Ginologist

Weitere Spirits von Brown Foreman mit Jack Daniel‘s und Co., Castenshiold Rum, Oldmann Spirits

Craftbeer von Kehrwieder Kreativbrauerei, Landgang und Trink Uwe

Cocktail Competition bei der Sylt Gastro Messe 2020

Ein Highlight wird auch dieses Jahr wieder die Cocktail Competition sein, bei der eine Fach-Jury eingesandte Rezepte für leckere Coktails, die aus maximal sechs Zutaten bestehen, bewertet. Außerdem bietet die After Messe Party im Club Rotes Kliff am 17. Februar ab 20 Uhr den Gästen die Möglichkeit, sich abseits des Congress Centrums in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Der Eintritt ist frei.

Fachbesucher können sich kostenfrei für die Sylt Gastro Messe registrieren unter www.sylt-gastro-messe.de



Magulski

16. Februar 2020: Walking Bar Tour „Kairem Wein & Me(e)hr“

Zum zehnten Jubiläum der Sylt Gastro Messe hat sich Veranstalter Raphael Ipsen etwas Besonderes überlegt: Diejenigen, die zwar nicht zum Fachpublikum der Branche gehören, sich aber für gutes Essen und erlesene Getränke interessieren, können sich für die erste Walking Bar Tour „Kairem Wein & Me(e)hr“ durch Keitum am 16. Februar anmelden. Das Wort „Kairem“ ist nordfriesisch und heißt übersetzt „Keitum“.

In drei Keitumer Gastronomiebetrieben kann das Portfolio von vier Winzern, einem Craftbeer-Brauer sowie einer Gin-Manufaktur ausgiebig getestet werden. Pius' Weinwirtschaft, Sünhair by Klaus sowie der Benen-Diken-Hof reichen zu den persönlich durch die Produzenten präsentierten Getränke leckere Köstlichkeiten aus der Küche. Nach dem Empfang im Pastorat ist für jeden eine erste Anlaufstation vorgegeben, danach bleibt der Verlauf des Abends für jedem Gast offen. So kann jeder von Betrieb zu Betrieb wechseln wann und wie er möchte.

Beginn: um 18:00 Uhr im Keitumer Pastrorat

Küchenschluss: 22:30 Uhr

Ende der Veranstaltung: 23:00 Uhr

Tickets: Zu je 89,95 Euro online unter www.genusspfad-sylt.de