Gewagte Kreation : Igitt oder lecker? Saarländer erfindet Maggi-Eis

Man sieht es auf den ersten Blick. Dieses Eis ist anders als andere. Die cremefarbene Kugel wird im kleinen Becher mit Salzkräcker gereicht, Toppings sind Tomate, Basilikum und Liebstöckel. Zum Nachwürzen stehen Curry, Salz, Pfeffer bereit - und Maggi natürlich. Denn die Sorte heißt: Maggi-Eis. Entwickelt hat sie Uwe Hoffmann vom Eiscafé Favretti in Saarbrücken. „Ich wollte was typisch Saarländisches machen“, sagt er und kreierte das leicht salzige Würzeis.

„Die Saarländer essen Maggi zu fast allem“, sagt Hoffmann - und er muss es wissen: Der gelernte Koch und Küchenmeister hat 26 Jahre ein Restaurant betrieben. „Die Gäste haben da immer wieder nach Maggi gefragt, bis ich irgendwann die Flasche standardmäßig auf den Tisch gestellt habe.“

Vor zwölf Jahren übernahm er dann die Eisdiele - und hat zwischen Schoko, Vanille und Erdbeere immer mal wieder an Maggi gedacht. Die passende Eis-Mixtur fand er aber erst jetzt, mit seinem italienischen Kollegen. „Der wollte erst nicht“, aber dann klappte es doch. Und wie? „Einzelheiten will ich nicht verraten. Nur so viel: Es ist auf Fruchtbasis gemacht, ohne Sahne und Milch, nur mit Wasser“, sagt er. Und Maggi? „Ist drin, nicht zu knapp und nicht zu viel.“ Um die 100 Bällchen Maggi-Eis gehen bei Hoffmann am Tag über den Tresen. „Es läuft ganz gut. Die Leute sind neugierig“, meint er.

Aktuelle Zahlen zum Absatz der Würze in Deutschland hat die Maggi-Pressestelle nicht. „Wir wissen aber, dass der Absatz im Saarland überdurchschnittlich hoch ist“, sagt Sprecher Christian Lea in Frankfurt. Dies habe auch historische Gründe: In der einstigen Bergbauregion sei es früher üblich gewesen, die teils dünne Suppe mit Maggi zu würzen. „Ich glaube, dass das Maggi-Eis ein saarländisches Phänomen bleiben wird.“ Die Würze wird in Baden-Württemberg abgefüllt.

von Julia Gohde

erstellt am 28.Aug.2017 | 05:10 Uhr