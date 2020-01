Anzeige: Gewinnspiel : Humor-Revolution mit Matze Knop beim sh:z DamplandTALK – Jetzt Karten ergattern!

Der Comedian Knop imitiert erfolgreich Persönlichkeiten. Am 16. Januar kommt er ins Ostsee Resort Damp.

Ostsee Resort Damp | Berühmt geworden ist er als „Supa-Richie“, heute imitiert er bekannte Persönlichkeiten wie Dieter Bohlen und begeistert sein Publikum als Stand-Up-Comedian. Nun kommt er zu Besuch in die Bar „Hammaburg“ ins Ostsee Resort Damp – von unterhaltsam bis humorig, am 16. Januar steigt in Damp mit Sicherheit die Laune.

Lachen statt Unken – Revolution gegen schlechte Laune

„Willkommen in Matzeknopien“ heißt Matze Knops aktuelles Programm. Damit hält er schlechter Laune, Unkerei und Tristesse seine eigene Humor-Revolution entgegen. Seine Show verspricht scharfe Pointen, Charme und Leichtigkeit.

Sich in andere gut hineinversetzen zu können, ist eine Voraussetzung, um andere zu imitieren und zu parodieren. Das konnte Matze Knop schon als Kind, deshalb war es ihm auch nie egal, wenn es anderen nicht so ging wie ihm selbst.

Auch interessant: Sabine Kaack zu Gast bei York Lange

Empathie bringt ihn deshalb nicht nur zur Comedy, sondern auch zu ernsteren Themen. Seit Beginn des Jahres 2019 ist er Schirmherr des Vereins „Kinderlachen“, der sich sowohl um Einzelschicksale von Kindern kümmert aber auch allgemein Kinderstationen in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Hospize und Kinderheime unterstützt.

Knops Kultliga

Das Thema Fußball begleitet ihn auf verschiedene Weise. Selbst spielte er im Verein und auch ein Teil seiner Familie hat sich dem Ballsport verschrieben. Darunter sein Vater, der selbst Trainer ist und bereits Karl-Heinz und Michael Rummenigge gecoacht hat.

Knop arbeitete bereits als Live-Reporter und Kommentator fürs Radio, heute beschreibt er sich selbst als „Fußballexperte für ARD, ZDF, Sky und Sport 1“ – er imitiert mit großem Erfolg Berühmtheiten, auch aus dem Fußballsport. Darunter Luca Toni oder Trainer Jürgen Klinsmann.

Private Leidenschaft Mau-Mau

Eine private Leidenschaft Knops ist das Kartenspiel „Mau Mau“, welches er seit 15 Jahren spielt. Eine wichtige Regel dabei: Alle Spieler müssen sich verkleiden. „Hauptsache, man sieht schön blöd aus“, so Matze Knop. Spaß, Geselligkeit und ein wenig Albernheit gehören für ihn also zum Privatleben dazu. Er spielt mit Freunden, Mannschaftskollegen und seinem Onkel, der Vorsitzender der sogenannten „Mau-Mau-Vereinigung“ ist.

Wer das neue Jahr 2020 mit Lachen starten möchte, der kann jetzt Karten für den DamplandTALK mit Moderator York Lange und Matze Knop als Gast gewinnen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und Daumen drücken.