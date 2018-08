Schönheit und Pflege : Honig in Cremes glättet trockene Stellen

Honig ist ein vielseitig einzusetzendes Lebensmittel. Auch in der Hautpflege kommt dem Naturprodukt Bedeutung zu: Honig pflegt und glättet trockene und rauhe Stellen.

06. August 2018, 13:54 Uhr

Steht «Mel» auf der Gesichtscreme, enthält sie Honig. Das tierische Produkt ist den Menschen aufgrund seiner beruhigenden und teilweise heilenden Wirkung schon lange als Zusatz in der Körperpflege bekannt.

Aufgetragen auf die Haut oder das Haar glättet Honig raue oder trockene Stellen und versorgt diese mit pflegenden Wirkstoffen, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt.

Honig wird daher als Inhaltsstoff in kosmetischen Produkten wie Körperlotionen, Badezusätzen, Gesichtspflege oder Shampoos verwendet. Die Produkte zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie besonders mild und hautfreundlich sind.

Ein weiterer Inhaltsstoff aus dem Bienenstock ist Gelée royale. Dieses stellen die Bienen selbst her, um ihre Königin zu ernähren. Es enthält in konzentrierter Form eine Vielzahl von Vitaminen, Proteinen und Nährstoffen. In Hautpflegeprodukten wird Gelée royale eingesetzt, um diese mit Wirkstoffen zu versorgen und so eine frühzeitige Hautalterung zu verhindern.