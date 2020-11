Anzeige: Stadtzentrum Schenefeld : Herbstlicher Black Friday in Schenefeld: Preise fallen wie Blätter von den Bäumen

Mit einem strengen Hygienekonzept hat das Stadtzentrum Schenefeld dafür gesorgt, dass Besucher am 27. November ein herbstliches Shoppingerlebnis mit satten Rabatten genießen können.

27. November 2020, 00:00 Uhr

Schenefeld | Eigentlich weiß es wohl jeder, aber ob jeder es umsetzt, das ist eine andere Frage: Am entspanntesten ist die Weihnachtszeit vor allem dann, wenn rechtzeitig alle Geschenke besorgt sind. Lang ist es nicht mehr hin bis Heiligabend. Wer jetzt schon mal für Weihnachten einkaufen will, ist gut beraten, dies am 27. November im Stadtzentrum Schenefeld zu tun.

Dort können Besucher also nicht nur dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts rechtzeitig zum Weihnachtsbummel aufbrechen, sondern auch noch den Geldbeutel schonen. Das steigert die eigene Weihnachtsvorfreude doch gleich um ein Vielfaches. Die Geschäfte haben sich auf diesen Tag eingestellt. Die Ware wurde neu ausgezeichnet, alles wird nochmal schön hergerichtet und die Verkäuferinnen und Verkäufer freuen sich auf die Besucher!

Mit Hygienekonzept die lokalen Geschäfte unterstützen

Lokal kaufen ist auch jetzt das Gebot der Stunde. Denn wer lokal kauft, unterstützt die Region, sichert Arbeitsplätze und verhilft somit auch wiederum anderen zu einer schönen, gesegneten Weihnacht.

Das Hygienekonzept des Centers ist so sorgsam geplant, dass die Besucher keine Befürchtungen haben müssen. Und aufeinander zu achten, ist gerade in der Weihnachtszeit ein erstrebenswerter Grundsatz.

Gutscheinwert mit etwas Glück verdoppeln

Damit die Liebsten sich mit einem Gutschein selbst etwas aussuchen können, ist dieser ein beliebtes Geschenk. Beim Gutscheinkauf im Stadtzentrum Schenefeld gibt es auch dieses Jahr die Chance, seinen Geschenkgutscheinwert mit ein wenig Glück zu verdoppeln.

Einfach den gewünschten Gutschein kaufen, in die Liste eintragen lassen und dann die Daumen drücken – das ist beinahe wie vorverlegtes Weihnachten!

Rabatte auf Bücher, Bio-Produkte, Kosmetik oder Leder

Fette Rabatte gibt es zum Beispiel im Modegeschäft Ulla Popken. Hier erhalten Kunden 20 Prozent ab einem Einkaufswert von 39 Euro. Bei Hussel gibt es 30 Prozent auf die Trüffel- und Candybar, die Buchhandlung Heymann vergibt 50 Prozent auf alle Tigerbox-Touch-Artikel. Im Reformhaus Engelhardt werden 10 Prozent auf Naturarznei und Kurmittel gegeben und Lederwaren Castorff gewährt ganze 20 Prozent auf alle nichtreduzierten Artikel.

Weitere attraktive Angebote und Preissenkungen finden Besucher direkt am 27. November im Stadtzentrum Schenefeld. Fröhliches Shoppen!

