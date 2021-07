Beratung oder Werbung? : Hautpflege-Tipps: Das Versprechen der „Skinfluencer“

Für Hautpflegeberatung ging man früher zum Arzt oder zum Drogisten. Heute hören viele auf „Skinfluencer“ - zumindest in der digitalen Welt. Aber was ist von den Ratschlägen zu halten?

Berlin | Schuppende Haut oder eitrige Pickel: Für jedes Hautproblem scheint es eine Lösung aus der Tube zu geben. Online versprechen mittlerweile viele Influencer Orientierung in der Flut an Hautpflege-Produkten. Millionen schauen diesen sogenannten Skinfluencern in sozialen Netzwerken zu. Medizinisch ausgebildet sind allerdings die wenigsten von ihnen. ...

