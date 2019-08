Anzeige: Pflanzen Centrum Freienwill : Grüne Oase auch ohne Garten: Balkone und Einrichtung mit Pflanzen verschönern

Ein Ausflug ins Grüne muss nicht zwingend mit einer Autofahrt verbunden sein. Für die Auszeit inmitten der Natur muss man nicht einmal die Wohnung verlassen. Das Team des Pflanzen Centrum Freienwill zeigt, wie es geht.

von Levin Lange

16. August 2019, 00:00 Uhr

Freienwill | Für viele ist es der liebste Rückzugsort: ein bepflanzter und blühender Garten. An einem warmen Sommertag verbringt man die freie Zeit gern entspannt im eigenen Garten. Beete, die dank vielfältiger Blumen einem bunten Farbenmeer gleichen und prächtige Obstbäume, die kühlen Schatten spenden, gehören mittlerweile zum Standard dazu. Doch nicht jeder hat einen eigenen Garten oder ausreichend Platz, um sich einen anzulegen. Muss man deshalb auf sein privates kleines Stückchen Natur verzichten? „Ganz und gar nicht“, erklärt Tim Schlegel vom Pflanzen Centrum Freienwill. „Innenraumbegrünung und das Bepflanzen von Balkonen sind die Antwort und Lösung für alle, die in einer Wohnung leben und sich dennoch nach etwas Blühendem sehnen.“

Alles aus einer Hand: Innenraumbegrünung mit professioneller Unterstützung

Das Pflanzen Centrum Freienwill bietet jedem mit einem „Grünen Daumen“ nicht nur ein vielfältiges Angebot an Gartengewächsen und Stauden, sondern auch eine ebenso umfangreiche Auswahl an Gewächsen und Blumen, die sich hervorragend für die Innenraumbegrünung eignen. Dabei gibt es vor allem beim Bepflanzen von Räumen keine Grenzen. Ob als Dekoration auf dem Essenstisch, als Blickfang im Eingangsbereich oder als Sichtschutz in der Fensterbank: Der Einsatz der Blumen und Pflanzen könnte unterschiedlicher nicht sein. Besonders spannend wird es, wenn man die Einrichtung und Dekoration mit der Begrünung kombiniert. Denn dann geht vor allem den Spezialisten des Pflanzen Centrums das Herz auf.

Wie in der Mode, gibt es natürlich auch in der Inneneinrichtung und bei Pflanzen wechselnde Trends. Für uns persönlich ist in diesem Jahr der natürliche, schicke und rustikale Stil sehr angesagt. In diesem Zuge eignet sich der Einsatz von Holz sowie pflegeleichte Sukkulenten oder Dickblattgewächsen hervorragend. Tim Schlegel, zuständig für die kreative Gestaltung im Pflanzen Centrum Freienwill

Dies gilt es bei der Bepflanzung von Innenräumen zu beachten

Um dem Anspruch an umfängliche Verschönerung gerecht zu werden, bietet der liebevoll und stillvoll eingerichtete Showroom im Herzen des Pflanzen Centrum Freienwill nicht nur Pflanzen sämtlicher Art an, sondern auch das ein oder andere dekorative Gegenstück. Wer Inspiration sucht oder sich anschauen möchte, wie mit ein paar Handgriffen schöne Blickfänge entstehen, ist hier genau richtig.

Selbstverständlich bleiben Fragen rund um die Pflanzen und deren Pflege hier nicht unbeantwortet. Neben hilfreichen Tipps zur Gestaltung erklären die Experten aus Freienwill auch gern, welche Besonderheiten die einzelnen Gewächse mit sich bringen und wie sie richtig gepflegt werden.

Die Geschichte des Pflanzen Centrum Freienwill 1993: Gründung des Unternehmens mit 0,- DM auf einer grünen Wiese. - Ursprünglicher Schwerpunkt: Staudenproduktion. 2002: Flächenerweiterung von 7.300 qm auf 20.500 m². „Inspiration in Grün“ wird ins Leben gerufen. 2014: Die Gewächshausflächen entwickeln sich in dieser Zeit auf 1.900 m². 2014: Auszeichnung als Premium Gärtnerei mit Höchstbewertung (fünf Sterne). Qualität, Individualität sowie kreatives und fachliches Können zeichnet das Team des Pflanzen Centrum Freienwill aus.

Balkone dank Bepflanzung bienen- und insektenfreundlich

Nicht nur in der Ernährung und bei Konsumgütern ist der Trend der Nachhaltigkeit aktuell ein großes Thema. Auch bei Pflanzen und Gärten kann mit einigen Tricks viel Gutes getan werden. So schafft man mit der richtigen Auswahl an Blumen auch inmitten der Innenstadt ein Zuhause für die Bienen, die nicht nur wichtig für leckeren Honig sind. Auch andere Insekten erfreuen sich an grünen Balkonen. „Urban Gardening“ nennt sich der Trend, der die grauen Wohnblöcke der Großstädte in grüne Oasen verwandelt.

Levin Lange

