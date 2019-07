Anzeige : Gewinnspiel von Juwelier Albers: Gewicht von Pandora-Armband schätzen und Gutscheine gewinnen

Dass sich Pandora-Charms seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen, ist nicht nur bei Juwelier Albers in Itzehoe bekannt. Die Auswahl ist ebenso groß wie der Qualitätsanspruch, durch den sich das Label auszeichnet.

von shz.de

08. Juli 2019, 00:00 Uhr

Itzehoe | Inmitten der schönen Innenstadt von Itzehoe bietet das Traditionsunternehmen Juwelier Albers besondere Schmuckstücke und tolle Geschenke an. Neben einer großen Auswahl an ausgewählten Markenprodukten zeichnet vor allem die fachliche Kompetenz und persönliche Beratung das Team von Juwelier Albers aus.

Juwelier Albers: Qualität und Vielfalt

Von den persönlichen Wünschen des Trägers bis hin zu der Pflege und den Eigenschaften der unterschiedlichen Metalle weisen die Berater des Schmuckfachgeschäftes in der Bekstraße der Itzehoes Innenstadt großes Know-how auf. Hier finden die Kunden nicht nur im Hinblick auf optische Gesichtspunkte eine große Auswahl, sondern auch eine qualitative Vielfalt an namenhaften Marken. So ist es Juwelier Albers gelungen, der einzige Niessing Premium-Partner in Schleswig-Holstein zu sein. Eine Möglichkeit, über die sich das Team des inhabergeführten Geschäftes sehr freut. Auch der beliebte Schmuckhersteller Pandora ist bei Juwelier Albers mit einer schönen Auswahl vertreten.

Insbesondere als Geschenk für Anlässe, die im Zeichen der Liebe und Familie stehen, eignen sich die neuen Pandora-Schmuckstücke hervorragend. Von der Kette bis zum Ring: Die neue Kollektion von Pandora besticht durch skandinavischen Flair. Dagmar Albers-Ott, Inhaberin von Juwelier Albers

Solche hilfreichen Tipps und das Auge für Details sind es, die einen Besuch bei Juwelier Albers besonders machen. Hier arbeiten Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, jeden Kunden mit einem Lächeln zu verabschieden.

Pandora: Der Favorit unter den Armbändern

Das dänische Schmuckunternehmen Pandora gehört zu den wenigen Marken in der Schmuck-Branche, die sich allseits großer Beliebtheit erfreuen. Kaum jemand weiß nichts mit dem Namen anzufangen. Bekannt wurde das Unternehmen dank seiner filigranen Charms, welche kleine Schmuckanhänger sind, die an einem Armband gesammelt werden können. Mittlerweile steht das Unternehmen, welches sich durch skandinavische Einflüsse im Design auszeichnet, aber für viel mehr: Ganze Schmuckkollektionen mit Ketten, Ringen und Ohrsteckern hat Pandora mittlerweile designt.

Das Gewinnspiel von Juwelier Albers: Schätzen und gewinnen

Wer weiterhin fleißig seine Charms sammelt und das Armband mit den kleinen Hinguckern bestückt, trägt beachtliches Gewicht an seinem Handgelenk. Doch wie viel genau? Genau das gilt es im Zuge des Gewinnspiels herauszufinden. Juwelier Albers hat ein Pandora Armband mit ausgewählten Charms bestückt. Schätzen Sie einfach das Gewicht des Armbandes und füllen Sie anschließend das unten stehende Gewinnspiel-Formular aus, um sich die Chance auf einen von drei Wertgutscheinen von Juwelier Albers zu sichern.

Jetzt teilnehmen: Drei Gutscheine von Juwelier Albers zu gewinnen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach: Einfach das Gewicht des Pandora-Armbandes schätzen, Gewinnspiel-Formular ausfüllen und Daumen drücken. Drei Gewinner können sich jeweils über einen Wertgutschein von Juwelier Albers freuen. Der 1. Platz erhält einen 250€-Gutschein, der 2. Platz einen 150€-Gutschein und der glückliche 3. Platz einen 100€-Gutschein für Juwelier Albers. Die Teilnahme ist vom 08. Juli um bis zum 02. August 2019 um 22 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

