Modetrend Athflow : Gemütliche Kleidung dürfen wir jetzt auch draußen anziehen

Nicht ohne meinen Hoodie! Und nicht ohne die Jogginghose. Viele haben gemütliche Schlabberstücke in der Pandemie zur Alltagskleidung erhoben. Jetzt werden die Kombis chic und sommertauglich.

Was kann bequemer sein als ein Schlafanzug? Als ein Bademantel? Als unsere geliebte Jogginghose? Nichts. Und deswegen dürfen sie jetzt alle Alltagskleidung, sogar Büro- und Ausgehkleidung sein. Denn unter dem Begriff „Athflow“ wird Sport- und komfortable Homewear jetzt chic. Wie sieht das aus? Auf den Komfort, an den wir uns in der Zeit des Zuhauseblei...

