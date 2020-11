Anzeige: Gewinnspiel : Fitnessgerät, Werkzeug oder iPad mit ePaper-Abo: Daumen drücken und Geschenke abgreifen

In Schleswig, Busdorf, Fahrdorf, Jagel, Kappeln, Süderbrarup und Gelting werden Lose ab Freitag, den 27. November, kostenfrei ausgegeben. Zusätzlich gibt es noch ein iPad und sh:z-ePaper-Abos zu gewinnen.

27. November 2020, 00:00 Uhr

Schleswig | Weihnachten kommt in riesigen Schritten auf uns zu und alle Jahre wieder stellen wir uns die gleiche Frage: Was schenke ich bloß meinen Lieben? Wir von den Schleswiger Nachrichten und dem Schlei-Boten, haben bereits eine feine Idee und wollen unsere Leserinnen und Leser schon jetzt überraschen und gehen mit einem großen Gewinnspiel in die Adventszeit. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall, denn die Gewinne können sich sehen lassen.

Um teilzunehmen, braucht es nicht viel mehr, als ein bisschen Glück: In diesem Jahr warten erstmals 25.000 Lose im Topf, von denen einige zu Hauptgewinnen oder attraktiven Sofortgewinnen führen.

Pssst! Jetzt zusätzlich noch ein iPad sichern Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein nagelneues iPad inklusive sh:z-ePaper-Jahresabo oder eines von zehn Monats-Abos. Einfach hier Gewinnspielfrage beantworten und Formular ausfüllen.

Wir drücken die Daumen!

Crosstrainer, Fernseher, Motorsäge oder Gutscheine

Ins neue Jahr starten mit einem eigenen Crosstrainer von Sport Tiedje oder einer Gratis-Mitgliedschaft in einem Schleswiger Fitnessstudio. Auch die gemütliche Winterzeit vor dem neuen Fernseher von Expert MegaLand in Schleswig ist gesichert. Wer handwerklich begeistert ist, darf auf eine STIHL-Motorsäge der Firma Gartenland hoffen. Oder wie wäre es mit einem Gutschein von Juwelier Rieger im Wert von 100 Euro?

Und wer keinen Hauptgewinn zieht, hat vielleicht trotzdem gewonnen – einen der zahlreichen Sofortgewinne. Dazu gehören diverse Bücher, Bastelzubehör, Spielwaren, Schuhreparaturen, Pflanzen und attraktive Gutscheine.

So funktioniert das Spiel:

Los an unseren Ausgabestellen besorgen

Gewinnnummer freirubbeln

Nummer mit der Gewinnliste direkt vor Ort abgleichen

Ob die Gewinnnummer erfolgreich war, ist im Artikel weiter unten zu sehen oder auch in der Adventsbeilage der Schleswiger Nachrichten und dem Schlei-Boten auf Seite 4.

Hier sind die Rubellose kostenfrei erhältlich

In Schleswig 7th Wonder · Stadtweg 3 · 24837 Schleswig

Augensplitter · Michaelisstr. 7 · 24837 Schleswig

auric Hörcenter · Stadtweg 29 · 24837 Schleswig

Boot-Spaß · Kornmarkt · 24837 Schleswig

Buchhandlung Schröder · Stadtweg 27a · 24837 Schleswig

DocMare Apotheke · Stadtweg 47 · 24837 Schleswig

Du selbst · Kornmarkt 7 · 24837 Schleswig

Eigen.Art · Mönchenbrückstr. 3 · 24837 Schleswig

expert MegaLand Schleswig · St.-Jürgener-Str. 56 · 24837 Schleswig

Fit for Life · St.-Jürgener-Str. 55a · 24837 Schleswig

Fitnessstudio clever-Fit · Berliner Str. 39 · 24837 Schleswig

Foto Sliasthorp · Stadtweg 8 · 24837 Schleswig

fraumeyer · Mönchenbrückstr. 9 · 24837 Schleswig

Friedrichsberger Apotheke · Friedrichstr. 56 · 24837 Schleswig

Harry’s Wein & Whisky-Depot · Kornmarkt 8 · 24837 Schleswig

Henningsen Raumausstatter · Friedrichstr. 97 · 24837 Schleswig

Jacobsen Immobilien · Königstr. 31 · 24837 Schleswig

Juwelier Götzke · Poststr. 1 · 24837 Schleswig

Juwelier Rieger · Stadtweg 13 · 24837 Schleswig

Klimmzug Sport- u. Gesundheitszentrum · Friedrichstr. 25a · 24837 Schleswig

Levslund · St.-Jürgener Str. · 24837 Schleswig

Liesegang Buchhandlung · Stadtweg 22 · 24837 Schleswig

Marks maritim · Stadtweg 44 · 24837 Schleswig

Nähzauber · Michaelisstr. 5 · 24837 Schleswig

Naturmarkt Schleswig · Königstr. 20 · 24837 Schleswig

Orient-Barbier · Stadtweg 73 · 24837 Schleswig

Ostseemakler · Lollfuß 24 · 24837 Schleswig

Schlei-Bike · Heinrich-Hertz-Str. 13-15 · 24837 Schleswig

Schleswiger Schuh- & Schlüssel-Profi · Michaelisstr. 2 · 24837 Schleswig

Schuhhaus Forck · Stadtweg 42 · 24837 Schleswig

Sehzeichen · Capitolplatz 3 · 24837 Schleswig

Simon Elektrotechnik · Friedrichstr. 87-89 · 24837 Schleswig

Spielwaren Schmidt · Schmiedestr. 30 · 24837 Schleswig

Stamp Corner · Friedrichstr. 79 · 24837 Schleswig

toom Baumarkt · St.-Jürgener Str. 53 · 24837 Schleswig

Wohnmobile Jagel · Bundesstr. 13 · 24837 Schleswig

Woll-Sievers · Michaelisstr. 1 · 24837 Schleswig

Zoo Petersen · Flensburger Str. 61 · 24837 Schleswig

Boot-Spaß · Kornmarkt 3 · 24837 Schleswig

In Busdorf Stoffwechsel · Rendsburger Str. 29a · 24866 Busdorf

In Kappeln EDEKA Brick · Wassermühlenstr. 32 · 24376 Kappeln

Elektro Book · Bernhard-Liening-Str. 8-10 · 24376 Kappeln

Simply · Schmiedestr. 16 · 24376 Kappeln

Touristikverein Kappeln · Mühlenstr. 24 · 24376 Kappeln

Juwelier Götzke · Poststr. 1 · 24376 Kappeln

Spielwaren Schmidt · Schmiedestr. 30 · 24376 Kappeln

In Fahrdorf, Jagel, Gelting und Süderbrarup EDEKA aktiv markt Hetzel · Mühlenberg 18 · 24857 Fahrdorf

Gärtnerei Tischler · Schmidsberg 8 · 24395 Gelting

Die kleine Schnalle · Große Str. 29 · 24392 Süderbrarup

Wohnmobile Jagel · Bundesstr. 13 · 24878 Jagel

Die Gewinne wurden ermöglicht von:

Gewinnnummern mit Preisen

Ist in der Liste unter der Gewinnnummer ein Preis eingetragen? Die Nummern sind in der Liste sortiert, einfach auf die richtige Kategorie klicken und gleich nachsehen:

Von 10.000 bis 15.000 10004 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 10081 - Stoffwechsel Gutschein im Wert von 10,00 € 10170 - Naturmarkt Schleswig Gutschein im Wert von 10,00 € 10312 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 20,00 € 10335 - Buch v. Carmen Korn "Und die Welt war jung" 10472 - 10er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 10522 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 10554 - Schuhabsatzreparatur bei Bumann's Schuhreparatur im Wert von 12,00 € 10651 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 10749 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 10938 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11048 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 11165 - Schleswig-Holstein Premium-Becher 11198 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11203 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 11244 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11268 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11332 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 11346 - Präsentkorb im Wert von 20,00 € von Edeka Hetzel 11354 - Gutschein im Wert 25,00 € von der Marks GmbH 11461 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11482 - Gutschein im Wert 10,00 € von Elektro Simon 11585 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 11650 - Gutschein vom Orient-Babier für Waschen - Schneiden - Föhnen im Wert von 17,50 € 11744 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 11829 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11833 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11838 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 11952 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 11969 - Gutschein für eine Immobilienbewertung vom Ostseemakler im Wert von 200,00 € 12238 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 12353 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 12376 - Leinwand 40 x 50 im Wert von 47,90 € von Foto Sliasthorp 12390 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 12554 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 12555 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 12685 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 12839 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 12923 - Stamp Corner Gutschein im Wert von 10,00 € 12962 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 13088 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13138 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13193 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 13238 - Präsentkorb im Wert von 30,00 € von Edeka Hetzel 13330 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 20,00 € 13346 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 13406 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 13496 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13527 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13653 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 13673 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13677 - 11er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 13698 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 13716 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 13741 - Gutschein vom Orient-Babier für Waschen - Schneiden - Föhnen im Wert von 27 € 13776 - 50" Zoll TOSHIBA LED TV im Wert von ca. 400 € von Expert Megaland 13816 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 13931 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 13945 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 14016 - Schleswig-Holstein Premium-Becher 14167 - Buch "Schleswig-Holstein - Erinnerungen an früher" 14260 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 14316 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 14345 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 14561 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 14751 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 14770 - Naturmarkt Schleswig Gutschein im Wert von 10,00 € 14783 - Präsentkorb im Wert von 50,00 € von Edeka Hetzel 14869 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 14909 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 14911 - Buch v. Jörg Knorr "Du bist das Abenteuer: Mit dem Kajak in ein neues Leben"

Von 15.000 bis 20.000 15007 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 20,00 € 15035 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 15153 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 15250 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 15268 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 15342 - Fitnessgerät im Wert von 1.500,00 € von Sport Tiedje 15343 - 10er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 15388 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 15410 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 15670 - Stamp Corner Gutschein im Wert von 10,00 € 15803 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 15808 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 16018 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 16126 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 16204 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 16221 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 16232 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 16398 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 16414 - Schuhabsatzreparatur bei Bumann's Schuhreparatur im Wert von 12,00 € 16611 - Gutschein im Wert von 10,00 € bei Elektro Simon 16761 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 10,00 € 16812 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 16917 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 16919 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 16954 - Gutschein im Wert von 10,00 € für Stoffwechsel 16961 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17268 - 11er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 17303 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17317 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 17435 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17473 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17513 - Gutschein im Wert von 10,00 € bei Elektro Simon 17688 - Naturmarkt Schleswig Gutschein im Wert von 10,00 € 17745 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 17834 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 17856 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17866 - 12er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 17927 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 17945 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 17996 - 13er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 18008 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18089 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 18116 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 18119 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18172 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18209 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18266 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 18274 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 10,00 € 18313 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 18328 - ein Stamp Corner Stempelset - Anfänger im Wert von 25,00 € 18495 - Schuhabsatzreparatur bei Bumann's Schuhreparatur im Wert von 12,00 € 18525 - Schleswig-Holstein Premium-Becher 18604 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18677 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 18742 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 18983 - 14er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 18996 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 19030 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 19148 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 19219 - Stamp Corner Gutschein im Wert von 10,00 € 19261 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 19290 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 19296 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 19445 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 19567 - Gutschein vom Orient-Babier für Waschen - Schneiden - Föhnen im Wert von 17,50 € 19585 - 1 Jahr Gratis Training inkl. Sauna & Solarium im Wert von ca. 600 € von Fit for Life 19614 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 19739 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 19758 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 19878 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 19903 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 €

Von 20.000 bis 25.000 20097 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 20186 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 20276 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 20450 - Buch "Schleswig-Holstein - Unsere neue Heimat" 20605 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 20836 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 20847 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 21006 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21165 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 21172 - Naturmarkt Schleswig Gutschein im Wert von 10,00 € 21186 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 10,00 € 21214 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21224 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21255 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 21430 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21482 - Leinwand 40 x 50 im Wert von 47,90 € von Foto Sliasthorp 21545 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21619 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 21772 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 21855 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21882 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 21938 - Gutschein im Wert von 10,00 € für Stoffwechsel 21997 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22048 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 22071 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 22086 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 22107 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22112 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 22137 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 22162 - Schleswig-Holstein Premium-Becher 22245 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22246 - Gutschein im Wert von 15,00 € für 7th Wonder 22258 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22374 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22388 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22408 - 10er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 22490 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22576 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 22653 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 22753 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22763 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22799 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22816 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 22894 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 22929 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 22976 - Gutschein im Wert von 10,00 € für Stoffwechsel 23194 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 23283 - Gutschein vom Orient-Babier für Waschen - Schneiden - Föhnen im Wert von 27 € 23318 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 23505 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 23698 - 11er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 23718 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 23769 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 23932 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 24047 - Gutschein im Wert von 10,00 € von Elektro Simon 24135 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24214 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24274 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24373 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24389 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24467 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 24580 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 24620 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 24693 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 24721 - Vogelvilla & Gutschein für die Marktwerteinschätzung einer Immobilie im Wert von 300,00 € von Jacobsen Immobilien 24762 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 24817 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24825 - Schleswig-Holstein Premium-Becher 24828 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24914 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 24957 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 24999 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne

Von 25.000 bis 30.000 25035 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25062 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25101 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 25114 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25126 - Gutschein im Wert von 10,00 € von Elektro Simon 25226 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25227 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25228 - ein Sizzix - Sidekick Starter Kit von Stamp Corner im Wert von 45,00 € 25312 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25363 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25433 - 10er Karte Training bei Clever Fit im Wert von 70,00 € 25458 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25514 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 25535 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 25718 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 25857 - Buch "Küchenliebe - Aufläufe, Suppen, Eintöpfe" 25952 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 26026 - Naturmarkt Schleswig Gutschein im Wert von 10,00 € 26035 - Levslund Wikinger-Scheck Schleswig im Wert von 10,00 € 26067 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 26219 - 1 Jahr Gratis Training im Wert von ca. 420 € bei Clever Fit 26294 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 26308 - Schuhabsatzreparatur bei Bumann's Schuhreparatur im Wert von 12,00 € 26394 - Gutschein im Wert von 25,00 € für die Marks GmbH 26399 - Überraschungspaket im Wert von 10,00 € von Henningsen Einrichtung 26457 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 26586 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 26607 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 26634 - Gutschein im Wert von 10,00 € für Stoffwechsel 26656 - Buch "Küchenliebe - Backen" 26666 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 26748 - Buch "Küchenliebe - Backen" 26801 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 27026 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 27067 - Buch "Küchenliebe - Backen" 27132 - Zoo Petersen Gutschein im Wert von 20,00 € 27152 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 27204 - Buch "Küchenliebe - Backen" 27361 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 27362 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 27457 - Buch "Küchenliebe - Backen" 27652 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 27710 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 27917 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 28098 - Buch "Küchenliebe - Backen" 28159 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 28204 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 28290 - Buch "Küchenliebe - Backen" 28396 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 28629 - Buch "Küchenliebe - Backen" 28925 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 29257 - Buch "Küchenliebe - Backen" 29311 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 29349 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 29443 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 29541 - Buch "Küchenliebe - Backen" 29666 - toom Baumarkt Gutschein im Wert von 10,00 € 29762 - Gutschein für eine Körperanalyse im Wert von 70,00 € bei Clever Fit 29809 - Buch "Schleswig-Holstein - Im Wandel der Zeit" 29885 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler

Von 30.000 bis 35.000 30001 - Strandtasche mit Inhalt im Wert von 20,00 € vom Touristikverein Kappeln 30044 - Gutschein im Wert von 10,00 € für die kleine Schnalle 30058 - Gutschein im Wert von 25,00 € für Simply Kappeln 30112 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 30128 - Autorennbahn Carrera im Wert von 90,00 € von Spielwaren Schmidt 30130 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 30132 - Gutschein im Wert von 10,00 € für die "kleine Schnalle" 30207 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30263 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30287 - Gutschein für eine Übernachtung im Schlafstrandkorb im Wert von 60,00 € vom Touristikverein Kappeln 30294 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30344 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30394 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30400 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 30424 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30433 - Gutschein im Wert von 20,00 € von Elektro Book 30492 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30553 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30564 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30576 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30615 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30674 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappel 30681 - Gutschein im Wert von 100,00 € für Juwelier Rieger 30723 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30746 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 30869 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30957 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30965 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 30991 - Gesellschaftsspiel "Scrabble" im Wert von 30,00 € von Spielwaren Schmidt 31017 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31068 - Gutschein im Wert von 20,00 € für Götzke Juwelier 31118 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 31140 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31173 - Gutschein im Wert von 10,00 € für die kleine Schnalle 31198 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31222 - Strandtasche mit Inhalt im Wert von 20,00 € vom Touristikverein Kappeln 31229 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31284 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31314 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31360 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31387 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 31395 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31439 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31479 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31551 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31589 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31635 - Gutschein im Wert von 20,00 € von Elektro Book 31690 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31734 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31748 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31775 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 31785 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31802 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 31862 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 31937 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32014 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32021 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 32031 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32095 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32106 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32143 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 32265 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32293 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32380 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32383 - STIHL Motorsäge im Wert 1.000,00 € vom Gartenland 32385 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32416 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32438 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32449 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32460 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 32486 - Gutschein im Wert von 10,00 € für die "kleine Schnalle" 32531 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32571 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32598 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32606 - Strandtasche mit Inhalt im Wert von 20,00 € vom Touristikverein Kappeln 32708 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32751 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32752 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32828 - Gutschein im Wert von 20,00 € von Elektro Book 32834 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32895 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32900 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32917 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 32978 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33050 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 33087 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 33129 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33154 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33167 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33175 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33183 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33217 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33235 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33271 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33289 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33296 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33322 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33356 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 33468 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33519 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33534 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33634 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33702 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33736 - Sitzeinhorn im Wert von 100,00 € von Spielwaren Schmidt 33753 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33777 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33782 - Gutschein im Wert von 20,00 € von Elektro Book 33846 - Gutschein im Wert von 20,00 € für Götzke Juwelier 33857 - Gutschein im Wert von 25,00 € für Simply Kappeln 33875 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 33978 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34056 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34125 - Gutschein im Wert von 10,00 € für die kleine Schnalle 34160 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34165 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 34170 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34240 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34263 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34269 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34300 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34318 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34450 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34557 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34594 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34650 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34664 - Gutschein im Wert von 50,00 € für Edeka Brick Kappeln 34714 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34759 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34791 - Weihnachtsbaum in Größe L inkl. Versand im Wert von 50,00 € von Tim Tanne 34834 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34882 - Gutschein im Wert von 20,00 € von Elektro Book 34899 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34922 - Strandtasche mit Inhalt im Wert von 20,00 € vom Touristikverein Kappeln 34934 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34961 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34969 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler 34992 - Weihnachtsstern Topfpflanze von der Gärtnerei Tischler

Unter 04621/808 2254 erhalten die Gewinner Auskunft, wo und wann genau der Preis abgeholt werden kann. Die Nummer ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Alle Sofortgewinne können unter Vorlage des Original-Loses abgeholt werden.

Die Preisübergabe der Hauptgewinne erfolgt mit Pressetermin und einem Fotografen und wird in den Schleswiger Nachrichten und dem Schlei-Boten veröffentlicht. Das Gewinnspiel läuft vom 27. November bis 24. Dezember 2020. Die Gewinnlose können bis Ende Februar 2021 eingelöst werden. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.