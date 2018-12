Anzeige : Essen, Trinken, Deko-Artikel und Feuerwerk: Silvester-Angebote bei weekli

Der Brauch des Feuerwerks am Silvesterabend führt bis zu den Germanen zurück. Diese fürchteten die Silvesternacht, da sie Angst hatten, in dieser Nacht von Dunkelheit und bösen Geister heimgesucht zu werden.

von shz.de

29. Dezember 2018, 04:12 Uhr

Je heller, lauter und bunter, umso besser, lautet bei vielen das Motto für das Silvesterfeuerwerk. Auf weekli findet man die besten Angebote rund um Silvester. Ob unterschiedliche Raketen oder Feuerwerksbatterien, die eine prachtvolle Feuerwerksshow in den Himmel zaubern, alle Arten von „Krachern“ machen das Feuerwerk besonders schön und bunt. Wem das nicht genug ist, sollte noch Knaller wie Knall-Frösche oder Böller holen. Wer es etwas ruhiger mag, kann mithilfe von Wunderkerzen für eine schöne Stimmung sorgen.

Typisches Silvesteressen

In vielen Haushalten gibt es zu diesem Fest Raclette oder Fondue zu essen. Eine eher neuartige Variante des Raclettes ist das sogenannte Pizzaraclette, bei dem mit einem vorbereiteten Pizzateig jeder seine eigenen Mini-Pizzen zubereiten kann. Wer kein Raclette macht, isst meistens Fondue. Das praktische hierbei ist, wie auch beim Raclette, dass niemand viel Zeit in der Küche verbringen muss. Dadurch kann man mehr Zeit in geselliger Runde mit Reden und gleichzeitigem Essen verbringen. Ob Fleisch, Fisch, Brot oder Gemüse, Käse oder gar Schokolade: Für jeden Geschmack ist etwas dabei und man kann sich wunderbar die Zeit vertreiben. Oft werden auch sogenannte „Neujahr-Berliner“ oder Neujahrspfannkuchen pünktlich um Mitternacht aufgetischt. Traditionell ist einer davon mit Senf oder anderen ekeligen Lebensmitteln gefüllt. Die anderen sind mit Likör, Schokolade, Fruchtmus oder einer Konfitüre versehen. Derjenige, der den Ekeligen erwischt, den erwartet im neuen Jahr besonders viel Glück.

Pixabay

