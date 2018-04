Erdbeeren selbst pflanzen : Erdbeeren im Beet oder auf dem Balkon - Tipps für den Anbau

Jeden Tag eigene Erdbeeren ernten, zum Frühstück oder zwischendurch naschen - für viele sind Erdbeeren die ersten Sommerboten.

Fast überall auf der Nordhalbkugel werden Erdbeeren angebaut und geerntet. Die Vielfalt der Sammelnussfrüchte ist größer, als man vermutet: Laut Bundessortenamt sind allein in Deutschland 1064 Erdbeersorten als allgemein vertriebsfähig gelistet. Die Erdbeere gilt als gesund, enhält sie doch mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte und zahlreiche weitere Stoffe, die als gesundheitsfördernd gelten.

Die meisten Erdbeeren tragen nur einmal im Jahr, je nach Sorte darf dann von Mai bis Juli geerntet werden. Etwas länger halten Monatserdbeeren durch - sie entwickeln sich im Sommer ständig und sind bis zum Oktober bereit, geerntet zu werden. Die Gartenbauwissenschaftlerin und Buchautorin Natalie Faßmann empfiehlt diese Erdbeeren darum für einen Anbau im Kübel oder Balkonkasten: „Die Früchte der Monatserdbeeren sind zwar kleiner als die der einmaltragenden Gartenerdbeeren, doch kann man im Lauf des Sommers genauso viele Früchte von einer Pflanze ernten.“

Tipps für das Kultivieren von Erdbeeren auf dem Balkon

So gelingt der Anbau im Beet

Nach der Ernte

Erdbeeren tragen in den ersten Jahren in der Regel viele „Früchte“, danach sollten sie ersetzt werden, sonst werden sie faul. Erdbeeren können zwar Samen bilden, aber gerade bei einmaltragenden Sorten ist die Vermehrung über Ausläufer aussichtsreicher. „Die Ausläufer kann man abnehmen und direkt in ein frisches Beet setzen“, erklärt Matthias Schuh, Museumsgärtner im Freilichtmuseum am Kiekeberg bei Hamburg. Das geschieht im August und September, im Handel gibt es oft zu Beginn des Sommers Jungpflanzen. Aber: „Wenn man Erdbeeren setzt, tragen sie erst im darauffolgenden Jahr Früchte“, so der Gärtner.