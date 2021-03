Wellness-Trend Waldbaden : Entspannen und Kraft tanken in freier Natur

Fast ein Drittel der Fläche Deutschlands besteht aus Wald. Doch wissen wir das auch für unsere Gesundheit zu nutzen?

Gerade in Zeiten des Lockdowns kann ein Trend aus Japan die freie Natur zum immer offenen Fitness-, Therapie- und Gesundheitszentrum machen: Das sogenannte Waldbaden. Einfach in den Wald zu gehen, um gesunde, frische Luft zu schnappen und sich dabei zu bewegen, ist schon einmal eine gute Idee – gerade, wenn einem in Zeiten des Lockdowns zuhause die Dec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.