Anzeige : Die schönste Zeit im Jahr: Kreatives und Besinnliches zu Weihnachten

Am 24.12. ist es endlich wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Höchste Zeit Plätzchen zu backen, Geschenke zu kaufen oder einen der zahlreichen Weihnachtsmärkten zu besuchen.

von sh

13. Dezember 2018, 23:59 Uhr

Bei Punsch, Glühwein und Lebkuchen lässt es sich bei einem festlichen Ambiente und Musik am besten auf die Weihnachtszeit einstimmen. Deutschland hat zwar zahlreiche schöne Weihnachtsmärkte in allen Regionen zu bieten, dennoch gibt es einige besonders populäre und schöne Märkte. In Bayern zählen hierzu der Nürnberger Christkindlesmarkt sowie der Christkindlmarkt in München. Im Westen zieht es die Besucher vor allem auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt am Hansaplatz und den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Im Osten des Landes ist der berühmte Dresdner Striezelmarkt ein beliebter Ort, um die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Pixabay

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember findet bei den meisten Familien die „große Bescherung“ statt. Bevor allerdings der Austausch der langersehnten Geschenke stattfindet, essen viele Familien gemeinsam am weihnachtlich gedeckten und festlich dekorierten Tisch oder besuchen noch einen Gottesdienst. Bei der großen Bescherung sind der Fantasie der Schenkenden keine Grenzen gesetzt. Nicht nur Elektroartikel, Schmuck, Kleidungsstücke oder Spielsachen liegen unter dem Tannenbaum, auch selbstgemachte Geschenke findet man hier immer öfter. Wer noch auf der Suche nach passenden Geschenken ist, kann bei weekli vorbeischauen und sich tolle Angebote sichern.

Was gibt es an Weihnachten zu essen?

Bei den meisten Deutschen gibt es an Heiligabend ein eher einfaches Essen. Vor allem Würstchen mit Kartoffelsalat ist ein beliebtes und schnelles Gericht. Aber auch aufwendigere Gerichte, wie ein Gänse- oder ein Entenbraten stehen auf der Speisekarte.

Adobe Stock

Zu den fünf beliebtesten Gerichten am Heiligen Abend gehört aber auch ein deftiger Braten. Dieser kann auf ganz verschiedene Arten, z.B. als Schweinebraten mit Senfsauce, Lamm- oder Wildbraten zubereitet werden. Auch die typischen „Silvester-Gerichte“ Fondue und Raclette werden in einigen Haushalten an Weihnachten verspeist. Ihr braucht noch die passenden Zutaten für euer Weihnachtsessen? Dann werft einen Blick in die Prospekte bei weekli und sichert euch viele Leckereien zum Angebotspreis.