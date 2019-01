Anzeige: Förde-Küchen : Die Küche der Zukunft: Die sechs Top-Trends und Neuheiten 2019

Nicht nur optisch verändern sich Küchen im Laufe der Zeit. Auch der technische Fortschritt erhält dank smarter Geräte und moderner Technologie Einzug in die eigenen vier Wände. Die Top-6-Küchentrends 2019.

von Levin Lange

22. Januar 2019, 23:57 Uhr

Flensburg | Egal ob in Kleiderschränken oder dem Zuhause: Trends kommen und gehen. Auch der Mittelpunkt des Zuhauses - die Küche - wird immer wieder neu erfunden. Technikinnovationen und smarte Küchengeräte versprechen den Alltag zu erleichtern und neue Freiräume zu schaffen. Doch was ist wirklich sinnvoll und was nur heiße Luft? Mit fast 44 Jahren Erfahrung ist Förde-Küchen Experte auf diesem Gebiet. Das regionale Familienunternehmen kennt die Bedürfnisse von Kunden genau und weiß, welche Technologien und Geräte eine moderne Küche bereichern. Diese sechs Trends sorgen 2019 für mehr Komfort und Spaß an den Töpfen.

Beim Kauf einer neuen Küche gehören diese kleinen Helfer und Innovationen immer häufiger zur Ausstattung dazu, sind deshalb jedoch nicht weniger erklärungsbedürftig. Eine umfangreiche und kompetente Beratung ist daher die Basis, um eine langlebige und passende Küche zu finden. Hohe Beratungsqualität, persönlicher Service und der Anspruch, neueste Trends in das eigene Heim zu bringen, werden bei Förde-Küchen vereint. Ein individueller Beratungstermin kann einfach online oder telefonisch vereinbart werden.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick