Eigenanzeige : Die besten Geschenke: „Weihnachtswelt 2021“ als Beilage (Print und Online)

Die neue Beilage „Weihnachtswelt 2021“ beinhaltet tolle Geschenkideen, die das Fest noch etwas schöner machen.

von Lina Kählig, Caroline Lorenz

13. November 2021, 00:01 Uhr

Das perfekte Weihnachtsgeschenk – viele machen sich vielleicht schon seit Wochen Gedanken darüber, ebenso viele sind aber wahrscheinlich noch ein wenig planlos. Weihnachten kommt ja bekanntlich immer so plötzlich, daher bietet unsere Weihnachtsbeilage die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen für Gaben mit dem gewissen Etwas.

Die Beilage lag heute, Samstag den 13.11. als Print-Magazin allen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages bei und ist hier auch online zu lesen. Präsentiert werden in der Beilage verschiedenste Produkte aus der Weihnachtswelt des sh:z.

Nicht nur in der Rumstadt Flensburg trinkt man als Absacker nach einer deftigen Mahlzeit gerne einen guten Rum. Wer eine lokale Spirituose zu Weihnachten verschenken möchte, wird sicherlich bei der Eigenkreation der Manufaktur Old Man Spirits/Flensburg und dem sh:z fündig. Bei den Rumsorten 1755 – Special Edition und Trigon Edition handelt es sich um edle Tropfen, in denen drei verschiedene Rum-Sorten vereint wurden, um seinen Genießer mit einer Note aus Bourbon-, Portwein- und Weißeichenfässern zu verführen.

Für alle, die sich jetzt schon wieder auf den Frühling freuen, bietet das Familienunternehmen Eiderstedter Strandkörbe aus Friedrichsstadt traditionelle Strandkörbe an. Jeder Strandkorb wird in der norddeutschen Manufaktur handgeflochten und ist somit ein Unikat. Zusätzlich zum attraktiven sh:z-Sonderpreis haben wir noch einen besonderen Leservorteil für Sie versteckt.

Schmuck ist wohl eines der Geschenkeklassiker. Mit unseren Schmuckstücken wird dieser Geschenkidee neues Leben eingehaucht. Geschmiedet von zwei Goldschmiedemeisterinnen, ist jedes handgeschmiedete Schmuckstück ein Begleiter fürs ganze Leben. Als Leservorteil ist es möglich, ihr Schmuckstück mit einer individuellen Gravur zu versehen und das zu einem einmaligen Vorteilspreis.

Exklusiv handgefertigte Chronometrie präsentiert die Uhrenmanufaktur HENTSCHEL HAMBURG. In der „Weihnachtswelt 2021“ bietet HENTSCHEL HAMBURG das limitierte und feinmechanische Meisterwerk, den H2 HAMBURG BOTSCHAFTER, an. Natürlich mit einem überzeugenden und kostenlosen sh:z-Premiumpaket.

Alle Weltenbummler finden bei M-Tours Live Reisen eine große Auswahl an Erlebnisreisen. Entdecken Sie Madeira, Mallorca oder Marokko in attraktiven Hotels und mit einem vielfältigen Ausflugsprogramm. Hier kommt jeder, der seiner Heimat für eine Zeit den Rücken kehren möchte, auf seine Kosten.

Neben Kunst und Design-Angeboten von ars mundi, stilvollen Geschenkideen der Manufaktur Syltiges sowie Artikel aus dem Hause sh:z wie Advents- und Luftbildkalender und Schleswig-Holstein-Bildbände rundet ein Potpourri an volkstümlicher Erzgebirgskunst die große Weihnachtswelt ab.

Viele Menschen sind der Meinung, dass gemeinsame Zeit eines der schönsten Geschenke ist. Auf der letzten Seite unserer Weihnachtsbeilage finden Sie viele tolle Events, zu denen Sie die Tickets ganz bequem beim sh:z erwerben können.