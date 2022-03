Eigenanzeige : Die besten Geschenke: „Frühling/Ostern 2022“ als Beilage (Print und Online)

Die neue Beilage „Frühling/Ostern 2022“ beinhaltet tolle Tipps und Geschenkideen um den Frühling und Ostern noch schöner zu machen.

Avatar_shz von Tamara Jill Kost, Caroline Lorenz

19. März 2022, 00:01 Uhr

Der Frühling naht und mit ihm steht Ostern nun auch bald schon vor der Tür – sicher machen Sie sich bereits Gedanken darüber, mit welchen kleineren oder größeren Geschenken Sie Ihren Liebsten eine Freude bereiten können. Unsere Frühjahrs-Beilage bietet die perfekte Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und tolle Ideen zu sammeln.

Die Beilage liegt heute, Samstag den 19.03. als Printmagazin allen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages bei und ist hier auch online zu lesen. In der Beilage werden verschiedenste Produkte aus der Geschenke-Welt des sh:z präsentiert.

Schönes für den Garten

Das Wetter wird langsam immer besser und der Frühling steht vor der Tür. Das heißt auch, dass die Gärten heraus geputzt werden, um die Freizeit wieder draußen genießen zu können. Dazu gehören vor allem die passenden Gartenmöbel. Immer im Trend sind Gartenbänke und Hänge-Kojen. Aus Teak-Vollholz gefertigte Gartenbänke sind robust und witterungsbeständig und passen sich so dem norddeutschen Wetter perfekt an. Durch ihre schöne Form sind die Gartenmöbel ideal für jeden Garten oder Balkon und für alle Küsten-Liebhaber.

Wer einen echten Blickfang in seinem Garten haben möchte, für den bietet das Familienunternehmen Eiderstedter Strandkörbe aus Friedrichstadt traditionelle Strandkörbe an. Jeder Strandkorb wird in der norddeutschen Manufaktur handgeflochten und ist somit ein Unikat. Zusätzlich zum attraktiven Sonderpreis für sh:z-Leser*innen wird ein Leservorteil in Form einer Imprägnierlasur für den Strandkorb angeboten.

Auch die Vielfalt von Kunst und Kultur wird in der Beilage dargestellt, so dass auch Liebhaber dieser Themenwelten auf ihre Kosten kommen. Ein Angebot von Bildern, Skulpturen und Design-Artikeln von ars mundi wird präsentiert.

Geschenke aus Manufakturen in Norddeutschland

Schöne Schmuckstücke mit einer feinen, rustikalen Note findet man in der Schmuckbrise Flensburg. Goldschmiedemeisterin Andrea Hildebrandt bietet handgeschmiedete Schmuckstücke, von Ohrsteckern, über Ketten, bis zu wunderschönen Anhängern. Hier finden sich einzigartige Geschenke für die Liebsten, die von Herzen kommen.

Wer mit etwas ganz Besonderem sein Heim und seinen Garten verschönern möchte, der setzt auf traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design aus dem Schwarzwald. Stilvolle Klassiker, die sich durch Qualität, Kreativität und Liebe zum Detail auszeichnen. Handwerksstücke, die jedem Heim den individuellen Zeitgeist einhauchen.

Sehr persönliche Geschenke bietet die Goldschmiedemeisterin Carolin Kröhnke aus Itzehoe. Die neue Kollektion verzaubert einfach jeden; insbesondere die individuellen Schmuckstücke wie die „Herzensscheiben“ oder die Herzanhänger „Herzschlag“ mit Wunschgravur eignen sich hervorragend, um einem lieben Menschen eine Freude zu bereiten.

Holen Sie sich ein Stück Nordsee nach Hause und verlängern Sie damit Ihren Urlaub! Die Manufaktur Syltiges präsentiert stilvolle Geschenkideen in maritimer Vielfalt für Heim und Garten. Der eigene Kai-Hocker auf der Terrasse ist ein echter Hingucker und der Tidenkalender an der Wand zeigt Ihre starke Verbundenheit mit der See.

Stählerne und kreative Ideen kommen aus der norfdfriesischen Metall-Manufaktur zwischen den Meeren. Hier entstehen Metallschilder in zahlreichen Ausführungen. In solider Handwerkskunst werden unterschiedlichste Motive gefertigt. Auch Hausnummern oder der eigene Name gehören zum Repertoire der Manufaktur.

Ledertaschen bilden mit dem Körper eine harmonische Einheit, setzen individuelle Akzente und unterstreichen Ihren persönlichen Stil. Die Taschenmanufaktur Ackermann arbeitet nur mit besten Ledern und entwirft Taschen und andere Produkte, die natürlich und langlebig sind und mit der Zeit an persönlichem Wert gewinnen. Eine Auswahl an edlen Taschen finden Sie in der Sonderbeilage.

Zubehör für das Angrillen und edle Tropfen für den Genießer

Mit Beginn des Frühlings startet nun auch wieder die Grillsaison. Endlich wieder Zeit für draußen! Mit den hochwertigen Grillschürzen und Grillhandschuhen aus Büffelleder macht das Barbecue noch mehr Spaß. Und für das richtige Ambiente sorgen einzigartige Metallobjekte im Edelrost-Look, hergestellt im Bayerischen Wald. Diese trendigen Metallobjekte verschönern jeden Garten.

Wer seinen Liebsten mit einer lokalen Spirituose eine Freude machen möchte, der wird sicherlich bei der Eigenkreation der Manufaktur Old Man Spirits/Flensburg und dem sh:z fündig. Bei den Rumsorten 1755 – Special Edition und Trigon Edition handelt es sich um edle Tropfen, in denen drei verschiedene Rum-Sorten vereint wurden, um seinen Genießer mit einer Note aus Bourbon-, Portwein- und Weißeichenfässern zu verführen.

Geschenkartikel, Leserreisen und Tickets

Es gibt aber auch tolle Geschenkideen aus dem Hause sh:z. So finden sich in der Beilage Kochbücher, Bildbände aus Schleswig-Holstein und Geschichten von früher. Diese und weitere Artikel sind nicht nur telefonisch bestellbar, sondern auch in den Kundencentern Ihrer Tageszeitung erhältlich. Kommen Sie vorbei, stöbern Sie in Ruhe und finden Sie Ihr passendes Geschenk.

Für alle Weltenbummler gibt es bei M-Tours Live Reisen ein großes Angebot an Erlebnisreisen. So lässt sich die Vielfalt Spaniens in Madrid & Kastilien mit dem Bus oder die wunderschöne Landschaft auf Rügen & Hiddensee mit dem Fahrrad entdecken. Reizvoll ist natürlich auch eine Auszeit bei einer Flusskreuzfahrt auf der Rhône durch die zauberhafte Provence. Hier kommt jeder, der dem Alltag entfliehen möchte, auf seine Kosten.

Gemeinsame Zeit ist eines der schönsten Geschenke! Daher finden sich auch Veranstaltungsempfehlungen für die kommenden Monate in der Sonderbeilage. Tickets für diese Konzerte und viele andere können ganz bequem im Kundencenter der Tageszeitung gekauft werden.

Beim großen Frühjahrs-Gewinnspiel locken attraktive Preise wie Geldgewinne, ein IPad der neuesten Generation und viele weitere Sachpreise aus dem Hause sh:z.