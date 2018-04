Schminktipp : Dezentes Tages-Make-up: Besser brauner Kajal als schwarzer

Mit einem Lidstrich lässt sich eine große Aussagekraft bewirken. Soll es eher sexy oder eher dezent sein? Diese Entscheidung hängt meist mit der Farbe des Kajals zusammen.

von dpa

17. April 2018, 10:17 Uhr

Was ist besser, ein brauner oder schwarzer Lidstrich? «Wer es natürlicher mag, greift am besten zu einem braunen Kajalstift», rät Peter Schmidinger, Experte für den VKE-Kosmetikverband in Berlin. «Dieser wirkt viel weicher und eignet sich für ein Tages-Make-up.»

Der schwarze Lidstrich hat eine sexy Wirkung, erläutert Schmidinger. «Ein Liquid Eyeliner wirkt härter und ist etwas für Geübte. Möchte man den Lidstrich etwas dezenter und weicher, dann empfehle ich einen Kajalstift.» Eine exakte Linie erhält man durch einen angespitzten Stift. «Ein abgestumpfter Kajal eignet sich hingegen perfekt für den verführerischen Smokey-Eyes-Look.»

Schmidinger empfiehlt aber auch den Griff zum weißen Kajal: Er sorge für einen strahlenden Ausdruck.