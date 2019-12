Szene-Lexikon : Das waren die Trends 2019

Was war 2019 angesagt, und was beeinflusste das Lebensgefühl? Zum Beispiel vegane Burgerpatties, Flugscham und natürlich E-Scooter.

31. Dezember 2019, 04:19 Uhr

Bildschirmzeit, Handyketten und Fischsalat Poke -total 2018. Und was war 2019 in? Unter anderem Achtsamkeits-Apps,E-Scooter, Flugscham und vegane Burger. Ein Überblick von A bis Z,was alles angesagt war in diesem Jahr:

Alkoholfrei: Ob Bier, Wein oder sogar Imitate von Spirituosen wie Ginund Wermut - ohne Umdrehungen zu trinken wurde immer beliebter.

Bootshaus: Dieser Kölner Club überholte im «DJ Mag»-Ranking dasBerliner Berghain als beste Tanzstätte der Bundesrepublik.

Challenge: Per Fußkick eine Flasche öffnen - mit der «Bottle CapChallenge» schwirrte eine neue Mutprobe durch soziale Netzwerke.

Dessau: Das Bauhausjubiläum und ein neues Museum machten diese oftvergessene Stadt in Sachsen-Anhalt zum stylishen Hotspot.

Elektro: «E» war in - ob Tretroller (Scooter), E-Bike oder Zigaretten(Juul, Iqos etc.); alles schien 2019 plötzlich elektrisch zu boomen.

Flugscham: Die «Fridays for future» und Greta Thunberg beflügeltendieses Phänomen des Jahres. Fliegen ist nun eher schäbig statt cool.

Gewichtsdecke: Schwer angesagte Bettdecken, die mit einem Zehntel desKörpergewichts gegen Schlafstörungen, Stress und Angst helfen sollen.

High-Protein: Naschen und Essen mit Extra-Eiweiß schien im Trend - sogriffen viele im Supermarkt zum Beispiel nach Proteinpudding .

Ingwer-Shots: Als Trendgetränk und Energiebooster eroberten wie inden USA auch in Deutschland «Ginger shots» Cafés und Supermärkte.

Jahrzehnt: Die Mode der 90er war 2019 wieder angesagt - also beißendeFarben, weite Kapuzenpullis, klobige Sportschuhe, große Logos.

Kabellose Kopfhörer: Immer mehr Leute trugen ihre Airpods in allenLebenslagen im Ohr. Frage: «Hört der mir eigentlich überhaupt zu?»

Lebensmittelampel: Die farbliche «Nutri-Score»-Kennzeichnung vonNahrung wurde viel debattiert und kommt nun auch nach Deutschland.

Meditations-App: Apps wie Calm wurden für manche «Morgenroutine»,obwohl ja gerade Smartphones auch Unruhe-Ursprung sein können.

Niksen: Im Sommer ausgerufener Trend des Nichtstuns auf holländischeArt und Weise. Eine Art neues Hygge, das ja aus Dänemark kam.

OK, Boomer: Babyboomer (über 50) wehren Kritik von Jüngeren gern ab -junge Leute wehrten sich nun - so etwas wie «Lass gut sein, Alter».

Pfeffi: Der Ex-Oma-Drink Pfefferminzlikör eroberte vom Osten aus die ganze Republik und feierte fröhliche Urständ auch im Westen.

Quokkas: Auf der Suche nach süßen Tieren landeten manche nach Koala,Eichhörnchen, Alpaka, Panda oder Faultier beim Kurzschwanzkänguru.

Radio: Einige Sender mieden Sarah Connors Schwulensong «Vincent»(«kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt»), weil zu explizit.

«Señorita»: Sommerhit von Shawn Mendes/Camila Cabello. Auch BillieEilish («Bad Guy») und Lil Nas X («Old Town Road») begeisterten, Rammstein sowieso.

Tattoos: Random-Tätowierungen im Ignorant Style waren in - es handeltsich um Banales wie Milchtüten oder Einkaufswagen auf der Haut.

Untourism: Nach dem Overtourism (zu volle Städte) kam derNichttourismus. Man tut so, als sei man einheimisch statt Besucher.

Vegane Burger: In aller Munde schienen zur Grillsaison fleischloseBratlinge, sehr gehypt war die US-Fleischersatzfirma Beyond Meat.

Wireless Lab: Russisches Unternehmen, das die gehypte FaceAppentwickelte und ebenso wie TikTok auf Datenschutzbedenken stieß.

Xylit: Zuckeraustauschstoff mit kaum Kalorien wurde populärer, auchwenn er mehr Blähungen, dafür aber keine Karies, produzieren kann.

Youtube: Spätestens das Rezo-Video gegen die CDU mit MillionenZuschauern zeigte, dass die Plattform sehr wirkmächtig sein kann.

Zumutung: Nach Flanking (nackten Knöcheln) und umgehängten Hip Bags(Bauch/Gürteltaschen) trugen manche mutig Socken in Badelatschen.