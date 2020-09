Anzeige: Top-Model-Contest : Das sind die 12 Schönsten im Land

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nun können sich zwölf Frauen mit Fug und Recht Schleswig-Holsteins Top Model nennen.

26. September 2020, 00:01 Uhr

Ich bin begeistert vom Ergebnis und dem Interesse – das ist wirklich Frauenpower in SH. Das Voting deckt sich komplett mit dem Ergebnis der Jury“, Peter Cohrs, Geschäftsführer des Husumer Modehauses CJ Schmidt zeigt sich sichtlich zufrieden. Seit Frühjahr wurde die Werbetrommel für den diesjährigen Top-Model-Contest von CJ Schmidt und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag gerührt und trotz des besonderen Jahres bereits zum 13. Mal auf die Beine gestellt.

Auch wenn für 2020 der Catwalk für das Casting ausblieb, hatten sich Hunderte Frauen aus dem ganzen Land per Videobotschaft und E-Mail-Fotos beworben. Die Jury hatte ihre Vorauswahl bereits früh im Jahr getroffenen, doch wer die Schönsten im Land sind, das hatten unsere Leserinnen und Leser selbst entschieden.

Und dabei ging es keineswegs um makelloses Aussehen und Kleidergröße, sondern um Ausstrahlung und Persönlichkeit. Jeweils vier Bewerberinnen aus den Kategorien 35+, 45+ und 55+ machten das Rennen. Auf sie wartet ein Modelvertrag mit dem Modehaus CJ Schmidt in Husum sowie ein gemeinsames Wellness-Wochenende im Strandhotel Glücksburg.

Aufgrund der aktuellen Situation werden digitale Fashionshows mit den Gewinnerinnen ab Montag, 5. Oktober, online auf cjschmidt.de zu sehen sein. Die CJ Schmidt Modenschau in Husum am Mittwoch, 28. Oktober, findet unter strengen Corona-Hygieneregeln statt. CJ Schmidt verlost aus diesem Grund nur ein begrenztes Kartenkontingent. Wer sein Glück versuchen möchte, schickt einfach eine E-Mail an trendmodenschau@cjschmidt.de, Einsendeschluss ist der 4. Oktober. Zudem können sh:z- Abonnenten 5 x 2 Karten gewinnen. Wie? Einfach unter www.shz.de/aboextra (KW 43) teilnehmen. Die Trendmodenschau wird ebenso online auf www.cjschmidt.de und www.shz.de zu sehen sein. Live präsentieren sich die Top Models bei Promotion-Veranstaltungen Sonnabend, 7. und 14. November im Husumer Modehaus.

