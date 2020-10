Anzeige: 30 Jahre Jubiläum : Das neue SG Magazin 2020/21: Anmelden und Exemplar kostenlos aufs Sofa liefern lassen

Mit Spielerporträts, Neuigkeiten sowie historischem Rückblick kommt das neue SG-Magazin ganz einfach per Post.

Flensburg | Endlich ist es wieder soweit: Eine neue Handballspielzeit steht an! Besonders in diesem Jahr ist für die SG Flensburg-Handewitt nicht nur die Corona-Pandemie mit allen Einschränkungen, sondern auch das 30-jährige Jubiläum. Umso mehr können sich Fans über das neue SG Magazin freuen – mit viel Authentizität und Leidenschaft erhalten Leser hier einen spannenden Blick hinter die Kulissen.

Dabei Portraits von zum Beispiel Johannes Golla, Lasse Svan, oder Jim Gottfriedson oder auch ein exklusives Interview mit Cheftrainer Maik Machulla, Impressionen des Trainingslagers in Juelsminde oder ein Liga-Check von „Capitano“ Tobias Karlsson. Passend zum Jubiläum wird ab Seite 64 ein spannender Rückblick in die Historie gewagt, denn als am 13. März 1990 die Vorstände der Vereine TSB Flensburg und Handewitter SV den Vertrag unterschrieben, wurde – offensichtlich – ein bedeutender Grundstein gelegt.

Wer sich das Magazin gern im heimischen Wohnzimmer zu Gemüte führen möchte, kann dieses jetzt ganz einfach kostenlos als Print-Version bestellen. Nach Eingabe der Kontaktdaten wird das Magazin bequem nach Hause geliefert, eine Anmeldung ist hier möglich.

Wers nicht abwarten kann: Alternativ ist das Magazin als Onlineversion auch hier zu finden:

SG Magazin 2020/21.pdf