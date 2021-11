Anzeige : D & A Ferien-Vermietung verlost ein Wochenende in einer Ferienwohnung auf Sylt

Zur Feier des dreijährigen Jubiläums in ihren neuen Räumlichkeiten verlost die Familie Gora von D & A Ferien-Vermietung zehn attraktive Gewinne.

28. November 2021, 00:01 Uhr

Sylt | Saisonarbeit ist in Sylt an der Tagesordnung – Jahr für Jahr strömen zahlreiche junge Menschen auf die Insel, um den Bedarf an Arbeitskräften in den touristischen Betrieben zu decken. Zwei von diesen jungen Menschen waren vor mehr als 20 Jahren Agnes und Darek Gora, die im Sommer aus ihrer Heimat in Polen nach Sylt kamen und sich in die Insel verliebten. Als ihre Tochter Oktawia vier Jahre alt war, wagten die beiden den Schritt und zogen ganz nach Sylt, um sich hier selbstständig zu machen – der Anfang der Firma D & A Ferien-Vermietung.

Seit drei Jahren finden die Sylter D & A in der Keitumer Chaussee 18. Um das Jubiläum in den neuen Büroräumlichkeiten gebührend zu begehen und sich für das Vertrauen ihrer Kunden in den letzten Jahrzehnten zu bedanken, verlost die Familie Gora nun zehn attraktive Gewinne. Highlight und erster Preis ist ein verlängertes Wochenende im Feriendomizil „Königsmann“ im Wert von bis zu 587 €. Als zweiter Preis winkt ein Gutschein für das Westerländer Restaurant Food Porn im Gesamtwert von 300 €. Aber auch die anderen Preise aus den Bereichen Kulinarik und Shopping können sich sehen lassen und stammen von Partnern und befreundeten Unternehmen auf der Insel. Teilnehmen können Sie über das Formular am Ende dieses Artikels. Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2021.

Seit dem Beginn von D & A als Ein-Mann-Eine-Frau-Firma im Jahr 2004 hat sich eine Menge getan: Inzwischen umfasst das Unternehmen zwei Geschäftsbereiche, den Objektservice für Eigentümer und die Vermietung von Ferienwohnungen an Urlauber. Der erste Meilenstein war das erste eigene Appartement, das Agnes Gora dann auch an Urlauber vermietete.

Inzwischen ist auch Oktawia Gora, die Tochter des Inhaber-Paars und eine waschechte Sylterin, neben dem Studium des International Business Management in der Firma ihrer Eltern aktiv. Den Erfolg und das Wachstum ihres Unternehmens haben die Goras ihren zufriedenen Kunden zu verdanken, wie Oktawia Gora berichtet:

Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Goras ist das Unternehmen hervorragend mit externen Dienstleistern vernetzt. Viele handwerkliche Aufträge werden aber auch intern durch die Mitarbeiter von D & A abgewickelt, sei es die Natursteinverlegung, Malerei bis hin zur Kernsanierung von Objekten. Dies ist der Zweig, in dem Darek Gora den Hut aufhat. „Ich teile da immer ganz gern für mich auf in Mama und Papa“, beschreibt Oktawia Gora schmunzelnd die Aufgabenverteilung im Familienunternehmen. Sie selbst und ihre Mutter Agnes und Oktawia kümmern sich in erster Linie um die Vermietung und etwa auch um die Inneneinrichtung von Wohnungen. So deckt D & A eine große Bandbreite an Services an und macht es Eigentümern möglich, ihre Immobilie sorgenfrei in die Hände der Goras und ihrer Mitarbeiter zu geben.

Viele der Kunden und Geschäftspartner der Familie sind deswegen über die Jahre auch zu guten Freunden geworden. Was dazu sicherlich auch beiträgt, ist die Philosophie des Unternehmens:

Wir setzen lieber auf Qualität als auf Quantität. Oktawia Gora, Tochter der Inhaber des D&A Objektservice

Neue Objekte für die Verwaltung und Vermietung würden erst angenommen, wenn sichergestellt ist, dass die Kapazitäten da seien, um dem hohen Anspruch der Goras an die eigene Arbeit gerecht zu werden.

Die komplette Liste der Gewinne finden Sie hier Platz – drei Übernachtungen im Feriendomizil Königsmann in der Neben oder Mittelsaison (Buchung nach Verfügbarkeit) inkl. Aller Nebenkosten für zwei Personen (ausgeschlossen sind die Gästekarten/ Kurtaxe) Wert zwischen 527-587€ - gültig bis zum 31.12.2022 Platz – Gutschein von dem Restaurant Reblaus in Höhe von 300 € Platz – 150€ Einkaufsgutschein von Roy Platz – Präsentkorb vom Hansenhof im Wert von 80 € Platz – Gutschein Andre Wittmann 65 € Platz – Champagner Veuvet Cliquot Rose 50 € Platz – 1,5 l Sansibar Rosé 36 € Platz – 0,75 l Sansibar Rosé Platz – 0,75 l Sansibar Rosé Platz – 0,75 l Sansibar Rosé