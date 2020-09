Anzeige: Mit Gewinnspiel : Bunte Beete das ganze Jahr: Stauden Hansen aus Breklum verlost Pflanzen-Flatrates

Im Wert von 50, 30 oder 20 Euro können sich die Gewinner ein Jahr lang jeden Monat Pflanzen auf dem Hof des Familienbetriebs aus Nordfriesland aussuchen.

Breklum | Damit auch der Herbst und die Folgemonate in Garten oder auf dem Balkon farbenfroh und gemütlich werden, sorgt der Breklumer Familienbetrieb „Stauden Hansen“ für Ideen, Hygge, Dekoartikel und vor allem hochwertige Pflanzen. Über 4000 Pflanzensorten sind im Sortiment, davon baut der Gärtnerei- und Floristikbetrieb einen großen Teil selbst zum Verkauf an.

Stauden Hansen

Mehrgenerationenbetrieb: Der Name Hansen ist Programm

Dabei wegweisend war der große Erfahrungsschatz und die Kompetenz des Stauden-Hansen-Teams. „Angefangen hat alles mit dem Garten meiner Eltern, der war ziemlich groß und sollte bepflanzt werden“, Dirk Hansen. „Der Rest hat sich dann so ergeben“, zum Beispiel seine Ausbildung zum Gärtner mit Schwerpunkt auf Stauden und Zierpflanzen – offenbar ist Dirk Hansens „Bauchgefühl“, wie er es nennt, ziemlich erfolgreich.

Nachdem dieser sich dann 1988 selbstständig machte, entwickelte sich die Firma im Laufe der Zeit zu einem echten Familienbetrieb. Mit aktuell drei Generationen im Geschäft: Mutter Annegrete Hansen unterstützt Dirk Hansen und seine Frau Ilona. Und mit dem Sohn ist auch schon der Nachwuchs voll involviert – Sören Hansen alias „Junior“ absolvierte erfolgreich seine Floristik-Ausbildung und ist nun im Verkauf tätig.

Im umfangreichen Sortiment sind neben den zahlreichen Pflanzen auch Gestecke für jeden Anlass dabei und auch Großbestellungen nimmt die Firma Hansen gerne entgegen:

Wir können auch große Mengen! Dirk Hansen, seit 1988 Inhaber und Gärtner für Zierpflanzen und Stauden

4000 Mal Strandhafer, 3000 Mal Immergrün – Bestellungen dieser Art sind kein Problem. Am Samstagvormittag von März bis November ist die Gärtnerei Hansen auch auf dem Wochenmarkt in Schleswig vertreten. Bei der Auswahl der eingekauften Pflanzen und Dekoartikel wird neben der Qualität und Frische auch auf Regionalität geachtet. Zwei Mal die Woche kauft das Team in Hamburg auf dem Großmarkt Ware ein, darunter Schnittblumen und frische Kräuter.

Am Beispiel einer Basilikumpflanze verdeutlicht Dirk Hansen die Qualitätsunterschiede zwischen frischen Kräutern vom Markt von regionalen Anbietern und denen aus dem Discounter: Während Discount-Pflanzen häufig unter warmen Temperaturen angebaut werden, ziehen regionale Anbieter den Basilikum unter kälteren Bedingungen hoch – so lebt und wächst die Pflanze auch in Beeten nördlicher Breitengrade. Auf die Plastikverpackung verzichtet er ganz, die tut den Pflanzen nicht gut, da diese darunter Staunässe bilden können.

Am 13. September ist in Bredstedt und Breklum verkaufsoffener Sonntag! Von 9 bis 16 Uhr lädt auch Stauden Hansen zum Stöbern, Inspirierenlassen und Beraten ein.

Pflanzen für den Herbst: Stauden, Herbstzauber und Heide

Selbst produziert der Familienbetrieb etwa 70 winterharte Staudensorten. Durch seine Spezialisierung bei seiner Ausbildung auf Stauden und Zierpflanzen ist das für Dirk Hansen ein Kinderspiel.

Jule-Marie Schoppmeier

Sören Hansen zeigt die Stauden auf der Außenverkaufsfläche – beim Anblick der unterschiedlichen Pflanzen wird schnell klar, warum Stauden-Pflanzen als so vielfältig gelten. Dirk Hansen erklärt die Besonderheiten von Stauden:

Stauden sind pflegeleicht, außerordentlich insektenfreundlich und winterhart. Dirk Hansen, seit 1988 Inhaber und Gärtner für Zierpflanzen und Stauden

Heide, Dahlien, Chrysanthemen, Hortensien, Lampionpflanzen und Herbstzauber sind nur ein weiterer kleiner Bruchteil der großen Auswahl an Pflanzen, die aktuell in Breklum für ein buntes Herbst-Beet zu erhalten sind. Besonders die Anzahl der Sorten, die auch bei kälteren Monaten blühen, haben zugenommen, erklärt Dirk Hansen: „Früher waren es vor allem Heide, Silberblatt, Veronika – und dann war Ende. Mittlerweile gibt es da ein ganz breites Pogramm.“

Jule-Marie Schoppmeier

Auch Lampionblumen sind beliebte Pflanzen für den Herbst. Nachdem sie zwischen September und Oktober ein wenig trockener geworden sind, entsteht aus ihnen eine Art Lampionnetz – eine schöne Dekoration, egal, in welchem Stadium sich die Pflanze befindet.

Jule-Marie Schoppmeier

Ein Blüten-Liebling zahlreicher Hobby-Gärtner ist außerdem die Hortensie. Die Blütezeit erstreckt sich bis in den September hinein, aber auch danach sind sie dekorativ und schön anzusehen. Die langsam welkenden Schaublüten färben sich zuerst blassgrün und gehen dann im Herbst in Richtung rötlicher Farbtöne.

Jule-Marie Schoppmeier

Bienenwiesen und Weihnachtshygge

Im nächsten Jahr sollen 2,5 Hektare des Landes der Familie Hansen in Bienenwiesen umgewandelt werden, erklärt Dirk Hansen. Eine für den Standort in Nordfriesland speziell zusammengestellte Saatgutmischung kommt dann auf den Feldern zum Einsatz und soll Insekten und Kleintieren sowohl eine Nahrungsgrundlage als auch Lebensraum bieten. Die Saat blüht dann über einen Zeitraum von fünf Jahren immer wieder und ist damit besonders nachhaltig. Dirk Hansen:

Wir freuen uns auf das Projekt und möchten der Natur damit gern etwas zurückgeben. Dirk Hansen, seit 1988 Inhaber und Gärtner für Zierpflanzen und Stauden

Und auch die Planung der Adventszeit ist schon in vollem Gange. Denn dass aufgrund der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, könnte sich gerade in der sonst so gemütlichen und besinnlichen Vorweihnachtszeit bemerkbar machen. Um dem entgegenzuwirken und einen schönen Ort zum Verweilen und Stöbern zu schaffen, hat Familie Hansen drei Holzhütten angeschafft, die ab November mit Dekorationsartikeln wie Kerzen und duftendem Tannengrün gefüllt sein werden.

So bringt das Team von Stauden Hansen den Herbst- und Winterzauber ganz einfach auf den Hof in Breklum. Und natürlich wurde bei der Planung auch Corona mitbedacht: „Da wir ja auf Abstandsregelungen achten müssen, haben die Hütten zum Beispiel einen drei Meter breiten Eingang, sodass ein ausreichender Abstand zwischen den Besuchern gewährleistet werden kann“, erklärt Dirk Hansen.

Gewinnspiel: Mitmachen und das Zuhause herbsttauglich machen

Die Verlosung von Pflanzenflatrates im Wert von 50, 30 oder 20 Euro findet ab dem 2. September 2020 um 8 Uhr bis zum 30. September 2020 bis 23:59 Uhr statt. Jeden Monat kann sich der oder die Gewinner/in ein Jahr lang Pflanzen bei Stauden Hansen in Breklum im Wert der jeweiligen Flatrate aussuchen.

Die genauen Teilnahmebedingungen können Sie mit einem Klick nachlesen. Nachdem diese akzeptiert wurden, erscheint ein Formular, in das ganz einfach die Kontaktdaten eingetragen und damit am Gewinnspiel teilgenommen werden kann. Im Falle eines Gewinnes kontaktieren wir Sie, sofern sie das im Kästchen unter Ihren Daten bestätigt haben. Wir wünschen viel Erfolg und drücken die Daumen!

Kontakt