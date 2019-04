Anzeige : Bei Dunkelheit schlecht sehen: Wenn Kontraste schwach werden - und was man dagegen tun kann

Wer Probleme mit dem Sehen hat, kann jetzt von einem speziellen Gerät profitieren, das die Augen besonders präzise ausmisst. Das Fachgeschäft BrillenWerft in Eckernförde ist einer der Anbieter.

von Julia Gohde

24. April 2019, 23:57 Uhr

Eckernförde | Die meisten kennen diese Situation: Man ist nachts mit dem Auto unterwegs und hat das Gefühl, man würde schlecht sehen - zumindest weitaus schlechter als tagsüber. Kontraste sind kaum zu erkennen, Lichtpunkte wirken wie strahlende Scheinwerfer. Dass man im Dunkeln nicht so gut sieht wie am Tag, ist logisch. Doch daran ist nicht immer fehlendes Sonnenlicht schuld, weiß Augenoptikermeisterin Claudia Voß: „Wenn die Umgebung dunkel ist, ist die Pupille geweitet. Das bedeutet, es werden Bereiche auf der Netzhaut angeleuchtet - zum Beispiel von Scheinwerfern - die eigentlich nicht für das Sehen von Farben und Schärfe gedacht sind.“ Überblendungen sind die Folge, der Fahrer ist „lichtempfindlich“.

Claudia Voß hat in ihrem Fachgeschäft, der BrillenWerft in Eckernförde, die passende Antwort darauf: Ein spezielles Messgerät, das die Anatomie des Auges ganz genau untersucht, um die Dioptrienzahl - oder vereinfacht ausgedrückt die Sehschwäche - auf vier Nachkommastellen genau zu bestimmen und mit dem Brillenglas zu korrigieren. Zusätzlich werden die Daten aus dem Augeninnern ermittelt. Das Gerät heißt DNEye® Scanner und ist von der Firma Rodenstock. Es wirbt damit, als einziger Hersteller der Welt „die schärfsten Brillengläser, die es je gab und damit das schärfste Sehen aller Zeiten“ zu ermöglichen. Claudia Voß bestätigt, dass sie bei ihren Kunden mit dieser Technologie tatsächlich hervorragende Ergebnisse erreicht. Nur wenige Optikerläden verfügen über den DNEye® Scanner. Claudia Voß' Fachgeschäft BrillenWerft gehört dazu - als einziges in Eckernförde.

„Vor ein paar Wochen zum Beispiel haben wir einer 75-Jährigen Dame eine Rodenstock-Brille angefertigt. Als sie sie zum ersten Mal aufgesetzt hat, konnte sie gar nicht glauben, wie entspannt sie auf einmal sehen und Farben erkennen kann.“ Momente wie dieser sind es, die Claudia Voß und ihr Team, allesamt ausgebildete Augenoptiker mit jahrelanger Erfahrung, immer wieder antreiben. Diese Werte werden auch an die Azubis weitergetragen. „Wir nehmen uns viel Zeit für unsere Kunden und die persönliche Beratung. Dieser Qualitätsanspruch ist es, der uns als traditionelle Augenoptiker von Ketten unterscheidet“, so die Augenoptikermeisterin.

BrillenWerft

Die BrillenWerft bietet über Rodenstock hinaus viele weitere besondere Brillen an und ist als Optikerladen besonders breit aufgestellt. Dazu zählen zum Beispiel Brillen für schwer Sehbehinderte (durch Augenerkrankungen), Sport- und Kinderbrillen sowie die Kontaktlinsen-Beratung und -Anpassung, Multifokallinsen, die Reparatur der Brille und der Führerschein-Sehtest.