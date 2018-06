Sicheres Verfahren : Bankgeschäfte übers Internet: Online-Banking immer beliebter

Der Möglichkeit, Geldgeschäfte von zu Hause zu erledigen, standen viele Deutsche lange skeptisch gegenüber. Einer neuen Umfrage zufolge trifft das Online-Banking jedoch gerade bei jungen Menschen verstärkt auf Zustimmung

29. Juni 2018, 04:01 Uhr

Im Auftrag des Deutschen Bankenverbands hat das Markforschungsinstitut MfK eine repräsentative Umfrage zur Nutzung von Online-Banking durchgeführt und neue Erkenntnisse ans Licht gebracht: Mittlerweile erledigt jeder zweite Bundesbürger seine Bankgeschäfte online. In der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen sind es sogar rund 70 Prozent. Unter den Bankkunden zwischen 50 und 59 Jahren wickeln immerhin 47 Prozent ihre Finanzangelegenheiten online ab. Nur Menschen, die älter sind als 60 Jahre, bleiben mehrheitlich lieber beim klassischen Bankkonto, hier nutzen nur 23 Prozent Online-Banking.

Bei der Bewertung der Sicherheit beim Online-Verfahren fällt außerdem auf, dass die Wahrnehmung vom Alter abhängig ist.Von den Befragten unter 50 Jahren sind weit über 60 Prozent von der Sicherheit des Online-Banking überzeugt, von den Befragten über 60 Jahre nur 28 Prozent. Im Durchschnitt hält rund die Hälfte der Bevölkerung (49 Prozent) Online-Banking für „sicher“. Die Zahl derjenigen, die digitale Bankgeschäfte als „gar nicht sicher“ einschätzt, bleibt mit 15 Prozent auf vergleichsweise niedrigem Niveau; mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Befragten liegt mit der Bewertung als „nicht so sicher“ dazwischen. Dieser Befund hat sich laut Bankenverband in den letzten Jahren kaum verändert.

Smartphone eher unbeliebt

Die Bereitschaft, Online-Banking über das Smartphone oder ein Tablet zu nutzen, ist jedoch noch immer etwas geringer. Rund ein Viertel der Online-Bankkunden verwendet Mobile Banking per Smartphone oder Tablet. Das entspricht 12 Prozent aller Befragten. Deutlich verbreiteter ist die Nutzung am stationären Computer: Fast drei Viertel der Online-Bankkunden (38 Prozent aller Befragten) loggen sich für Bankgeschäfte lieber zu Hause ein als unterwegs per Handy oder Tablet.

Es lässt sich außerdem beobachten, dass entgegen der insgesamt gestiegenen Nutzerzahl des Online-Bankings die Häufigkeit der Zugriffe auf die Online-Kunden hingegen gesunken ist. Kaum jemand greift demnach täglich auf sein Online-Bankkonto zu, denn lediglich zwei Prozent checken jeden Tag ihre Finanzen oder tätigen Überweisungen. Ein Großteil der Befragten wirft nicht einmal jede Woche einen Blick auf seinen Finanzstatus und 32 Prozent führen wöchentlich Überweisungen oder andere Aufträge online durch.

(Mit Material von Bundesverband deutscher Banken e.V.)