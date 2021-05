Rüschen, Streifen, Blüten : Bademode-Trends für den Sommer 2021

Ein Sprung in den See ist auf jeden Fall möglich - unabhängig von den Corona-Regeln. Manche wagen ihn textilfrei. Wer lieber mit Badekleidung schwimmt, erfährt hier, was diesen Sommer angesagt ist.

Ulrichstein/Hannover | Wie in diesem Jahr der Sommerurlaub genau aussieht, ist wegen Corona für viele noch nicht ganz klar. Doch eines ist sicher - egal ob am Baggersee, im Schwimmbad, am Strand oder im Pool, die meisten wollen beim Schwimmen bestimmt eine gute Figur machen. Die aktuellen Trends bei der Bademode im Überblick: Echte Klassiker und figur-freundliche Schnitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.