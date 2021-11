Anzeige : Alles Denkbare ist auch machbar: Adventsmarkt Walzenmühle geht in das 16. Jahr

Flensburgs beliebter Adventsmarkt findet zum zweiten Mal als virtueller Markt statt – und ist nach wie vor eine Institution zum Shoppen, Spenden und Schenken.

27. November 2021, 00:01 Uhr

Flensburg | Der erste Advent steht vor der Tür – und so langsam wird es Zeit, sich Gedanken über die Weihnachtsgeschenke zu machen. Wer mit seinem Einkauf gleichzeitig noch die lokale Wirtschaft und soziale Projekte in Flensburg unterstützen möchte, wird mit Sicherheit beim virtuellen Adventsmarkt Walzenmühle fündig. Organisiert wird der Markt, der vom 27.11. - 18.12.2021 seine virtuellen Tore öffnet, von den zwölf Flensburger Service-Clubs und der Walzenmühle Flensburg. Jutta Rosenthal vom Club Rotary Nordertor und Sönke Petersen, Geschäftsführer der Walzenmühle, sind stolz auf den bisherigen Gesamterlös von über 320.000 €, der durch Spenden und Käufe der Flensburger bis heute ausgeschüttet werden konnte.

Der Adventsmarkt Walzenmühle, als ein Hands-On-Projekt der Flensburger Service-Clubs angedacht, ist heute das soziale Flensburger Projekt. Leitgedanke ist die gemeinsame Unterstützung sozialer Projekte in Flensburg.

Die Flensburger erwartet ein buntes Warenangebot. In Kooperation mit Flensburger Einzelhändlern und den Mitgliedern der Clubs wurde Schönes, Künstlerisches, Gebasteltes und Ideenreiches hergestellt und verpackt. Besonders freuen kann man sich wieder auf die Tombola. Auch in diesem Jahr wird es wieder 300 sensationelle Gewinne geben, für jeden ist etwas dabei: Hotelübernachtungen an Nord- und Ostsee und auf den Inseln, Kulinarisches, hochwertige Sachpreise, Bücher und Kunstwerke.

Abgeholt werden können sowohl die Tombola-Preise als auch die auf dem virtuellen Markt erstandenen Waren im Weinkontor Roberto Gavin in der Walzenmühle, Neustadt 16 in Flensburg. Dort wird es auch (gegeben den Fall, dass die Corona-Situation dies zulässt) die Möglichkeit geben, mit einem Glas Punsch noch ein wenig Präsenz-Weihnachtsmarkt-Feeling mitzunehmen. Dieses Jahr gibt es zudem erstmals die Option, sich den Einkauf innerhalb Flensburgs nach Hause liefern zu lassen. Geliefert werden die Waren CO²-neutral von Mitgliedern des Leo Clubs Flensburg unter anderem mit dem E-Bike oder dem E-Lastenrad – außerhalb Flensburgs per Postversand.

Bereits zum zweiten Mal findet der beliebte Flensburger Markt als virtueller Adventsmarkt statt – die Begeisterung der Flensburger für den Markt ist nach wie vor groß, wie Sönke Petersen, Geschäftsführer der Walzenmühle, stolz erklärt. „Im letzten Jahr hat Flensburg gezeigt, dass alles Denkbare auch machbar ist, es konnten mit dem virtuellen Adventsmarkt Walzenmühle über 28.000 € an soziale Projekte in Flensburg verteilt werden. Auch dieses Jahr werden die Flensburger wieder ihren sozialen Zusammenhalt zeigen: ‚Wir sind Flensburg‘, denn gerade in der jetzigen Zeit ist der Zusammenhalt und die Unterstützung von wohltätigen Organisationen und Vereinen wichtiger denn je,“ da ist sich Sönke Petersen sicher.

Selbstverständlich kann auch zur Unterstützung der Projekte direkt gespendet werden:

Dieses Jahr kommen die generierten Spenden nachfolgenden Flensburger Organisationen zugute: dem Frauenhaus, dem Schutzengel e.V. und dem Projekt „Kein Kind ohne Frühstück“ an der Schule Ramsharde. Jutta Rosenthal erklärt:

Den Ursprung hatte der Adventsmarkt Walzenmühle im Engagement der Flensburger Service-Clubs für soziale Projekte in der Flensburger Neustadt und durch die Idee von Sven Olsen, Eigentümer der Walzenmühle, für ein gemeinsames Projekt.

Sönke Petersen und Jutta Rosenthal betonen, dass es sich um ein Projekt handelt, bei dem jeder anpackt und an jeder Ecke da hilft, wo er kann, Hands-on eben!

Dankbar sind beide für die Unterstützung durch die Nord-Ostsee Sparkasse, die mit ihrem Know-How im Bereich der Zahlungssysteme unterstützt, sowie dem sh:z als Medienpartner und Sven Olsen, Flensburger Unternehmer und Erfinder, der Olsen///Gruppe als Ideengeber und Sponsor des Onlinemarktplatzes und der Shops. Ein weiterer Dank geht an alle Unterstützer, Sponsoren und Helfer, die den Adventsmarkt Walzenmühle dieses Jahr möglich machen.

Der größte Dank geht an alle Flensburger, die durch ihre Spenden und ihren Einkauf im www.adventsmarktwalzenmuehle.de die Unterstützung von sozialen Projekten in Flensburg erst möglich machen.