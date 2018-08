Veranstaltungen in SH : Werner-Rennen, Elbphilharmonie-Kino und Norla: Das sind unsere Wochenendtipps

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? shz.de hat ein paar Ideen.

von Marle Liebelt, Nadine Wenzlick

30. August 2018, 20:24 Uhr

Werner-Rennen



Von Donnerstag bis Sonntag werden rund 40.000 Besucher auf dem Flugplatz in Hartenholm erwartet. Geplant sind acht Rennserien auf vier Rennstrecken und über 80 Bands – darunter BAP, Fury in the Slaughterhouse, Santiano und Torfrock („Beinhart“).

Das Highlight des Festivals ist die Revanche: Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel will am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad „Red-Porsche-Killer“, ein Eigenbau mit vier Horex-Motoren mit je 40 PS, gegen den Sportwagen seines Kumpels Holger Henze (Holgi) beim dritten Versuch endlich den ersten Sieg erringen.

Nørden Festival: The Nordic Arts Festival



Das erste Nørden-Festival in Schleswig lädt von Donnerstag an Besucher ein, die Kultur nordeuropäischer Länder kennenzulernen. An fünf Spielorten gibt es bis zum 16. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino, Lesungen, Theater, Tanz und Action von mehr als 300 Künstlern.

An diesem Wochenende werden unter anderem skandinavische Kurzfilm-Klassiker gezeigt, Live-Musik aus Island und Dänemark gespielt und Workshops angeboten. Das komplette Programm gibt es hier.

Rendsburg: Norla 2018



Von Donnerstag bis Sonntag findet auf dem Rendsburger Messegelände die Norddeutsche landwirtschaftliche Fachausstellung und Verbrauchermesse (Norla) statt. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr moderne Land- und Stalltechnik. Die viertägige Veranstaltung bietet einen Überblick zukunftsfähiger, landtechnischer Trends.

Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8 Euro (ermäßigt: 6 Euro) Eintritt, Familien mit bis zu drei Kindern 18 Euro, Kinder, Schüler und Studenten 4 Euro. Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt.

Flensburg „Move“: Stadtteilfest in der Neustadt

Am Sonntag wird es sportlich in Flensburgs Neustadt. Von 12 bis 16 Uhr bietet das Familienfest viele kostenlose Mitmachangebote: Hüpfburg, Streetscooter, Streetbasketball, Geschicklichkeitsspiele und Gokart fahren sind nur einige von vielen Beispielen.

Romantik-Nächte im Tierpark Hagenbeck



Bekannte Werke des Barock, der Klassik und Romantik mitten im Zoo erwarten die Besucher der Romantik-Nächte im Tierpark Hagenbeck. Vor den Tiergehegen, in der vergoldeten thailändischen Sala und auf den großen Freiflächen wird musiziert, auf der schwimmenden Bühne im Japan-Teich singt eine Sopranistin große Opernarien aus Rusalka und La Wally.

Darüber hinaus wartet hinter jeder Biegung eine Überraschung: Farbenfrohe Stelzenläufer und barocke Walk-Acts flanieren auf allen Wegen, und zum Abschluss erhellt um 21 Uhr ein farbenprächtiges bengalisches Feuerwerk den Nachthimmel.

Es gibt noch zwei Termine für die Romantik-Nächte: diesen Samstag und am 8. September – jeweils ab 17 Uhr. Erwachsene zahlen 20 Euro Eintritt, Kinder 15 Euro.

Elbphilharmonie Konzertkino



Wer die Elbphilharmonie immer noch nicht von innen gesehen hat, kann sich mit dem „Elbphilharmonie Konzertkino“ trösten: Noch bis Sonntag werden die Konzerte im großen Saal über eine LED-Leinwand live auf den Vorplatz übertragen.

Flaneure und Musikbegeisterte dürfen sich auf das Swedish Chamber Orchestra mit Heinz Karl Gruber (Freitag, 20 Uhr) und die Opening Night des NDR Elbphilharmonie Orchesters (Samstag, 19 Uhr, Wiederholung Sonntag) freuen.

Flohmärkte in SH

Wann? Wo? Freitag, 9 bis 17 Uhr Flohmarkthalle, Neumünster-Wittorf Freitag und Samstag, 10 bis 17 Uhr Flohmarkthalle Selent Samstag, 9 bis 15 Uhr Nelkenstraße, Neumünster-Tungendorf Samstag, 10 bis 17 Uhr Flohmarkt Dannau (Hauptstraße 25) Sonntag, 8 bis 16 Uhr Wochenmarktplatz Malzmüllerwiesen, Itzehoe Sonntag, 8 bis 16 Uhr Innenstadt, Kiel-Altstadt Sonntag, 7.30 bis 15 Uhr Citti-Park, Flensburg Sonntag, 9 bis 18 Uhr Schiffsbrücke, Altenhof bei Eckernförde Sonntag, 7.30 bis 14.30 Uhr Famila, Geesthacht Sonntag, 6 bis 16 Uhr Parkhaus, Schleswig (Königstraße 6) Sonntag, 8 bis 18 Uhr Innenstadt, Mölln (Altstadtfest)