aktivinsh : Wer baut die schönste Sandburg? Wettbewerb für Kinder in Strande

Am Donnerstag, den 27. Juli, können kreative Kinder wieder am Strander Sandburgen-Wettbewerb teilnehmen. Sie haben die Aufgabe, in Gruppen mit Sand, Muscheln, Steinen und Treibgut als Baumaterial, ein phantasievolles Bauwerk an den Strand zu zaubern. Ob Schloss, Tier oder Landschaft, der Kinderfantasie sind beim Erstellen der Sandfigur keine Grenzen gesetzt.

Die schönsten oder lustigsten Ideen werden prämiert. Die Veranstaltung startet am Donnerstag um 9 Uhr. Um spätestens 16 Uhr wiederum muss der Bau abgeschlossen sein, damit die Jury die Begutachtung und Preisverleihung vornehmen kann. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag bei der Tourist Information Strande möglich, und zwar entweder per E-Mail unter info@strande.de oder via Telefon: 04349 / 290.

von Julia Gohde

erstellt am 25.Jul.2017 | 04:15 Uhr