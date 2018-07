Veranstaltungen 20.-22. Juli : Wattolümpiade, Hofkultur und Travemünder Woche: Das sind unsere Wochenendtipps

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? shz.de hat ein paar sommerliche Ideen für die kommenden Tage.

von Kerrin Jens

19. Juli 2018, 17:24 Uhr

Das Wochenende hält viele Veranstaltungen in Schleswig-Holstein bereit. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Wattolümpiade in Brunsbüttel

Sportler und Schaulustige treffen sich am Samstag in Brunsbüttel zur 13. Wattolümpiade. Die Wattlethen werden in der Elbmündung im Nordsee-Schlick bei skurrilen Sportarten wie Watthandball und Schlickschlittenrennen schwitzen. Dabei haben die Schlamm-Sportler nur vier Stunden Zeit, ihre Sieger zu ermitteln. Danach wird die Flut die „Wattkampf“-Arena wieder überschwemmen und das Turnier beenden. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Teams begrenzt.

Das Benefiz-Event trägt sich durch Sponsoren, so dass sämtliche Eintritts- und Startgelder als Spende weitergegeben werden können. Das Geld kommt Krebsbetroffenen in der Region zugute. Der Eintritt kostet fünf Euro. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Friesen-Open-Air in Niebüll

Fichtner

Am Samstag findet zum vierten Mal das Friesen-Open-Air statt. An dem Abend gibt es Covermusik von Melted Ego, Viva la Vida, Still Counting und CEENOT71. Das Freiluft-Konzert wird auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes veranstaltet und beginnt um 19 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Im letzten Jahr kamen 2000 Besucher.

Food Truck Hafen Laboe

Markus Scholz/dpa

Am Strand von Laboe gibt es dieses Wochenende mehr als Fischbrötchen, Pommes und Eis. Zahlreiche Food Trucks mit unterschiedlichen Köstlichkeiten machen am Hafen von Laboe halt. Von 12 bis 22 Uhr kann hier nach Herzenslust geschlemmt werden.

Hofkultur in Flensburg

Foto: Hofkultur

Mit einem Konzert von „Anavantou“ beginnt die 24. Hofkultur am Wochenende im Hof des Schifffahrtsmuseums. Die Musiker aus Belgien und Brasilien treten mit afro-brasilianischen Rhythmen und europäischer Polka auf. Die Musikrichtung nennt sich Forro. Sie stammt aus dem Nordosten Brasiliens.

400 Karten sind bereits verkauft, 700 werden es maximal sein. Die Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro, 20 Euro an der Abendkasse. Bis zum 17. August veranstaltet das Kulturbüro verschiedene Konzerte in den Höfen von Flensburg. Das gesamte Programm und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Veranstalter.

Travemünder Woche

Carsten Rehder

In der 129. Auflage der Travemünder Woche stehen Meisterschaften auf allen Ebenen an. Insgesamt haben rund 1300 Segler aus 23 Nationen ihre Teilnahme an der nach der Kieler Woche zweitgrößten Segelsportveranstaltung der Welt angemeldet.

Neben den Sportveranstaltungen gibt es auch ein Familienfest mit einer Vielzahl an Attraktionen für Klein und Groß, vielfältigem Gastronomieangebot und kostenlosem Bühnenprogamm. Der Segelsport wird für die Zuschauer über Leinwände an Land geholt. Alle Programmpunkte gibt es hier.

Stars@ndr2 in Heide

dpa/Hannibal

Am Samstag kommen Stars wie The BossHoss, Michael Patrick Kelly, Namika, Tom Gregory und Tonbandgerät auf die Bühne am Marktplatz von Heide. Der Eintritt ist in diesem Jahr wieder frei. Holger Ponik aus dem NDR 2 Morgen und Jens Mahrhold aus dem NDR 2 Nachmittag moderieren durch den Abend. Im letzten Jahr kamen 25.000 Menschen zu der Veranstaltung. Wann welcher Star auftritt, können Sie im Programm sehen.

Kieler Bootshafensommer

Kai Kokott

Am Freitag um 15 Uhr fällt der Startschuss zum Bootshafensommer. Umsonst und draußen lockt die Musikveranstaltung Freunde von Live-Musik in die Landeshauptstadt, um in maritimer Kulisse entspannt ins Wochenende zu starten. Nach der traditionellen Eröffnung durch einen Shanty-Chor aus der Region folgt am Nachmittag ein Rundumschlag aus den Genres Pop und Rock.

Den Abend eröffnet Rob Longstaff. Der gebürtige Neuseeländer präsentiert ab 18 Uhr seine ganz eigene Mischung aus Pop, Soul, Blues und Reggae. Das gesamte Programm der sechs Veranstaltungswochenenden ist auf www.bootshafensommer.de zu finden.

Flohmärkte

Wann und wo? Bezeichnung Freitag, 9 bis 17 Uhr, Wrangelstraße 28, Neumünster Möbel, Trödel, Antikes Samstag, 10 bis 15 Uhr, Flensburger Straße 10, Glücksburg Privater Haus- und Hofflohmarkt Samstag, 10 bis 16 Uhr, Krummbeker Weg 3, Barsbek Flohmarkt Sonntag, 8 bis 16 Uhr, Westring 6, Pinneberg Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz Sonntag, 6 bis 16 Uhr, Sankt-Jürgener-Straße 53, Schleswig Flohmarkt auf dem Toom-Parkplatz Sonntag, 8 bis 16 Uhr, Emmy-Noether-Str. 2, Itzehoe Flohmarkt auf dem Hagebau-Parkplatz Sonntag, 7.30 bis 15 Uhr, Theodor-Heuss-Ring 136, Kiel Flohmarkt auf dem Hornbach-Parkplatz Sonntag, 7.30 bis 15 Uhr, Alexander-Fleming-Straße 1, Lübeck Flohmarkt

Wassertemperaturen

Ihnen sagt keine der vorgeschlagenen Veranstaltungen so richtig zu? Dann genießen Sie einfach das gute Wetter und die steigenden (Wasser-) Temperaturen: