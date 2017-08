aktivinsh : Wassersportparadies Schleswig-Holstein: Das sind die größten SUP-, Kite- und Surfevents

vergrößern 1 von 1 Foto: bsp media / Lars Jacobsen 1 von 1

Zahlreiche Sommerurlauber lockt es dieses Jahr wieder an die Nord- und Ostsee. Wer dabei nicht die ganze Zeit mit einem Buch im Sand liegen möchte, kann zu einem der packenden Surf- und Wassersportevents kommen, die an norddeutschen Stränden veranstaltet werden. Hier können die Zuschauer nicht nur das sportliche Geschick der Surf-Weltstars bestaunen, sondern auch bei dem vielfältigen Rahmenprogramm zu musikalischen Acts mitfeiern, in Beachbars Cocktails schlürfen oder sich bei den Side-Events selbst sportlich betätigen und Kitematerial ausprobieren. Folgende Events stehen in den nächsten Wochen an:

Multivan Kitesurf Masters in St. Peter Ording

Vom 9. bis zum 13. August entscheidet sich, wer den deutschen Meistertitel der Kitesurf Masters mit nach Hause nimmt. Für Hobby-Kiter und interessierte Gäste gibt es ein großes Rahmenprogramm. Zum letzten Tourstopp und somit zum Finale der Kitesurf-Masters trifft sich vom 9. bis zum 13. August die Kitesurf-Elite aus ganz Deutschland in St. Peter-Ording. Begleitet werden die Wettkämpfe auch in diesem Jahr vom Kitelife-Testival. Dabei präsentieren sich namhafte Hersteller mit den neuesten Kites, Boards, Bars und allem, was dazu gehört. Beim diesem Testival haben auch die Hobby-Kiter die Möglichkeit, das neueste Material kostenlos auszuprobieren und zu testen.

Das vollständige Programm gibt es hier:

Kitesurf World Cup auf Fehmarn

Fehmarn ist seit 2016 Austragungsort der größten Kitesurf-Veranstaltung der Welt. Vom 18. bis 27. August geht es beim Kitesurf World Cup (www.kitesurfworldcup.de) für die weltbesten Profis aus über 20 Ländern am Südstrand um Titel in den Disziplinen Freestyle und Foil.

Worum geht es beim „Freestyle“? Bei der Disziplin Freestyle zeigen die Rider knifflige Kunststücke und Sprünge. Dabei gilt: Wer höher und weiter springt, hat bessere Karten bei den Punktrichtern. Der Freestyle gilt als Königsdisziplin im Kite-Sport.

Worum geht es beim „Foil“? Im „Foil“ gleiten die Kiter scheinbar über die Wellen hinweg, denn unter ihrem eigentlichen Board befinden sich kleine Tragflächen, die so genannten Hydrofoils. Sind die Rider mit ordentlich Tempo unterwegs, hebt das Board vom Wasser ab und die Kiter surfen nur auf dieser Verlängerung.

Besucher können das neueste Kitematerial testen und sich auf einen Beachclub mit Hängematten und Strandkörben, dem kostenlosen Rahmenprogramm und Konzerten von der Hamburger Band Chefboss (Freitag, 18. August) und dem Singer-Songwriter Pohlmann (Samstag, 19. August) freuen. Bei der „Kitesurf Party Week“ legen von Freitag, 18. August, bis Samstag, 26. August, täglich Live-DJs im ehemaligen „Haus des Gastes“ am Südstrand auf. Sie sorgen von 22 bis 5 Uhr für tanzbare Beats.

Speedwindsurfen auf Fehmarn

Speedwindsurfen ist die Formel 1 unter den Surfdisziplinen, und die Deutsche Meisterschaft (www.speedwindsurfen.de) steigt in diesem Jahr vom 2. bis 9. September in der Orther Bucht auf Fehmarn. Sowohl an das Material als auch an das fahrerische Können werden besondere Anforderungen gestellt, um Geschwindigkeiten von über 80 km/h erreichen zu können. Gastfahrer sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und ihre Topgeschwindigkeit herauszufinden.

So sieht Speedsurfen in Action aus:

Windsurf World Cup auf Sylt

Die besten Windsurfer der Welt kämpfen wieder auf Sylt um den Sieg (www.worldcupsylt.de). Wie im vergangenen Jahr rechnen die Veranstalter des größten Windsurf-Events der Welt mit rund 200.000 Besuchern, die vom 30. September bis zum 9. Oktober auf der Westerländer Kurpromenade und am Brandenburger Strand Spitzensport, ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Ausstellern und Partys erleben können.

Mehr Sport in Schleswig-Holstein

Mehr zum Thema Nur wenige Kilometer entfernt : Die besten Surfreviere für Anfänger

von Malin Lindenberg

erstellt am 11.Aug.2017 | 03:00 Uhr