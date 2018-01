Anzeige: Ticket-Verlosung : Wacken Winter Nights: Fest für Mittelalter- und Metal-Fans

Die „Wacken Winter Nights“ bieten vom 23. bis 25. Februar eine Zeitreise zurück in die Welt von Rittern, Gauklern und Spielleuten. Das Programm am Sonntag ist besonders für Familien geeignet.

von Karen Bartel

01. Februar 2018, 03:00 Uhr

Wer Wacken einmal anders erleben möchte, dem bietet sich dazu im Februar die Gelegenheit: Für drei Tage verwandelt sich das Gelände des Hard-Rock-Festivals in ein mittelalterliches Winterwunderland. Verschiedene Themenwelten laden ein zu einer Reise durch zauberhafte Welten und Spielorte.

Die Tickets für drei volle Festivaltage kosten 89 Euro und können auf Metaltix.de oder unter der Hotline 04827 999 666 66 gebucht werden. Für einzelne Tage sind Karten auch unter shz.de/tickets erhältlich.

Besonders der letzte Festivaltag am Sonntag, den 25. Februar, eignet sich für einen Besuch mit der ganzen Familie: Die Tagestickets kosten dann nur 29,50 Euro (zuzüglich Gebühren) und Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt. Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn das Programm geht nicht bis in die Puppen – alle sind früh genug im Bett, um für Kindergarten, Schule und Arbeit am nächsten Tag wieder fit zu sein“, erklärt Veranstalter Holger Hübner.

Foto: Wacken Winter Nights

Das wird Groß und Klein geboten

Im Eispalast auf der Hauptbühne treten Bands aus Mittelalterrock, Symphonic Metal, Pagan und Mystic Folk auf. Frostbeulen aufgepasst: Um der Kälte zu trotzen, wird die Hauptbühne in ein beheiztes und windgeschütztes Zelt umfunktioniert. An wärmenden Feuern lässt sich die intime Konzertatmosphäre richtig genießen.

Am Fuße des Eispalastes erstreckt sich das historische Dorf. In der dort beheimateten Old Village Church finden ebenfalls Konzerte statt und das Theatre of Grace verspricht mit einmaligen Shows zu verzaubern. Wer Glück hat, begegnet in einem märchenhaften Wald mystischen Fabelwesen, kann wandelnden Musikern und Geschichtenerzählern lauschen oder sich von Zauberern in den Bann ziehen lassen.

Das Festival bietet zudem diverse Workshops und gibt die Möglichkeit, Handwerkern über die Schulter zu schauen sowie auf dem Markt um Waren zu feilschen. Das gesamte Programm gibt es hier.

Foto: Wacken Winter Nights

Und das gibt es zu gewinnen

