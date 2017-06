Erdbeersaison 2017 : Vom Feld direkt in den Korb: Erdbeeren in SH selbst pflücken

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi/dpa 1 von 1

Es leuchtet wieder rot: Die Erdbeerzeit ist in vollem Gange. Zahlreiche Felder in Schleswig-Holstein laden fleißige Sammler dazu ein, sich selbst den süßen Nachtisch zu verdienen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer auf einem Feld um die Ecke pflückt, spart sich Transportwege, Zwischenhändler und günstiger sind die selbst geernteten, regionalen Erdbeeren auch noch. Die folgende Karte zeigt, wo in Schleswig-Holstein Erdbeer-Liebhaber fündig werden.

von Julia Gohde

erstellt am 13.Jun.2017 | 17:34 Uhr