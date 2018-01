Konzerte und Events in SPO 2018 : Veranstaltungstipps für St. Peter-Ording: Kitesurf Masters, Drachenfestival & Biikebrennen

vergrößern 1 von 1 Foto: Catrin Mueller Hoch zwei 1 von 1

ST. Peter-Ording | Jede Menge los ist auch in diesem Jahr in St. Peter-Ording. Nicht nur den zigtausenden von Urlaubern wird einiges geboten, auch die Einheimischen können sich auf viel Unterhaltung am Strand und im Ort freuen:

Themenwoche: Verliebt in SPO

Mittwoch, 14. Februar bis Mittwoch, 21. Februar: Jeden Tag eine Veranstaltung wie Poetry-Slam, Tanz unterm Sternenhimmel, Candlelight-Dinner oder Latenight-Shopping.

Biikebrennen

Mittwoch, 21. Februar, ab 18 Uhr auf der Erlebnis-Promenade im Ortsteil Bad mit Buhnenzauber mit Speisen und Getränken. Am Abend laden zahlreiche Restaurants zum klassischen Grünkohlessen.

Aktionstage: SPO klart auf

Sonnabend, 24. März, und Sonnabend, 22. September, jeweils ab 11 Uhr, freiwillige Helfer sammeln Müll am Strand. Im Anschluss gibt es Snacks und Getränke.

Osterlauf und Osterfeuer

Sonnabend, 31. März, 14 Uhr startet der Osterlauf. Am Ostersonnabend um 19.30 Uhr lodert das Osterfeuer auf der Erlebnis-Promenade.

Kultur Himmel Eiderstedt

Donnerstag, 10. Mai. Am Himmelfahrtstag sind Kultur-, Freizeit- und Kulinarik-Anbieter aus ganz Eiderstedt zu Gast auf der Erlebnis-Promenade an.

Naturerlebniswoche

Montag, 18. Juni, bis Sonnabend, 23. Juni. Auf dem Programm stehen Ausflüge, Führungen und Vorträge rundum Land, Meer und Watt.

Mittsommerfest

Sonnabend, 23. Juni, ab 15 Uhr. Feiern im skandinavischen Stil auf der Erlebnis-Promenade mit Mitmachaktionen für Kinder, einem Bühnenprogramm und Spezialitäten der skandinavischen Küche.

Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr

Dienstag, 3. Juli, 20 Uhr auf der Erlebnis-Promenade. Big-Band-Klassiker und aktuelle Hits zugunsten eines gemeinnützigen Projekts vor Ort.

Gegen-den-Wind-Triathlon

Sonnabend, 14. Juli, und Sonntag, 15. Juli, auf dem Eventgelände am Ordinger Strand. An dem Wochenende wird neben Triathlon unter anderem auch Halbmarathon gelaufen. Weitere Informationen gibt es hier.

Winzerfest

Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, auf dem Marktplatz. Deutsche Winzer aus den Regionen Baden, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen bieten ihre Weine an.

DM im Beachvolleyball

Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, auf dem Eventgelände am Ordinger Strand. Tour-Stopp der Qualifikationsspiele für die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball, Techniker Beach Tour.

Drachenfestival

Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, am Ordinger Strand.

Multivan Kitesurf Masters

Mittwoch, 15. August, bis Sonntag, 19. August , am Ordinger Strand. Finale der Deutschen Meisterschaften im Kitesurfen in den Disziplinen Racing, Freestyle und Slalom.

Soul Kitchen Festival

Freitag, 14. September, bis Sonntag, 16. September, auf der Erlebnis-Promenade wird Soul-Musik und Street-Food angeboten.

Piratentage

Donnerstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober, in St. Peter-Dorf. Rund um die Historische Insel lassen sich vier Tage lang „Piraten“ mit ihren Zelten und Hütten nieder und laden Besucher ein.

Winterdorf

Freitag, 14. Dezember, bis Sonntag, 16. Dezember, in St. Peter-Böhl. Weihnachtsmarkt im Evangelischen Jugenderholungsdorf.

Silvesterlauf und -feuerwerk

31. Dezember, 14 Uhr, startet der Lauf durch den Nordsee-Fitness-Park. Um Mitternacht folgt dann das Höhenfeuerwerk der Tourismus-Zentrale begleitet vom Buhnenzauber mit Musik und Schlemmereien auf der Erlebnis-Promenade.

Weitere Info zum Veranstaltungsangebot unter www.st-peter-ording.de. Änderungen vorbehalten.