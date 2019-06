Anzeige : Tipps für den Sommer zwischen den Meeren: Sonderbeilage „Aktiv in SH“ jetzt online lesen

Neben Freizeit- und Kulturtipps dreht sich die aktuelle sh:z Sonderbeilage auch um das kulinarische Angebot Schleswig-Holsteins.

von Hannah Cohrs

09. Juni 2019, 00:00 Uhr

Schleswig-Holstein | „Aktiv in Schleswig-Holstein“: Unter diesem Motto war die gleichnamige Sonderbeilage von sh:z das medienhaus am Freitag, den 7. Juni, in allen Tageszeitungen des sh:z zu finden. Die diesjährige Beilage präsentiert Ausflugsziele und Freizeittipps jeglicher Art, die in dem nördlichsten Bundesland Deutschlands unternommen werden können. Stand-up-Paddling in Friedrichsstadt, Wandern entlang der Flensburger Förde oder eine Tortentour in historische Cafés - all dies beweist die Vielfältigkeit, mit der es sich lohnt Schleswig-Holstein zu entdecken und zu erleben.

Aktiv in Schleswig-Holstein jetzt kostenlos online lesen

Ob an der Küste oder am Binnenland, die Aktiv in Schleswig-Holstein-Redaktion hat zahlreiche Ideen für Natur- und Kulturerlebnisse in den schönsten Regionen im Land zwischen den Meeren zusammengetragen, darunter auch eine Doppelseite über Schleswig-Holsteins verborgene Schönheiten mit einsamen Stränden, Naturschutzgebieten und charmanten Dörfern. Und wenn das Wetter schlecht wird? Gibt es in Aktiv in Schleswig-Holstein zwischen den insgesamt 68 Seiten auch Museen, Wellness und Restaurants zu finden.

Die Sonderbeilage ist ab sofort auch online verfügbar und kann hier gelesen werden.