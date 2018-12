Anzeige : Tickets zu gewinnen: Nena, Scooter und Michael Patrick Kelly - Stars am Timmendorfer Strand

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Auch 2019 stehen beim Open Air „Stars am Strand“ wieder hochkarätige Musiker auf der Bühne. Jetzt 3x2 Tickets gewinnen!

12. Dezember 2018, 23:58 Uhr

Gute Musik unter freiem Himmel: Das Jahr 2019 steht bereits in den Startlöchern und lässt schon jetzt Vorfreude aufkommen - mit den „Stars am Strand“ am Timmendorfer Strand. Von Freitag, den 6. September, bis Sonntag, den 8. September 2019, holt die Timmendorfer Strand Niendorf GmbH wieder drei herausragende musikalische Überflieger an die Ostseeküste: Scooter, Nena und Michael Patrick Kelly werden an jeweils einem Abend das Publikum in ihren Bann ziehen.

Scooter am Freitag, den 6. September:

Fulminant eröffnen Scooter das Konzertwochenende am Freitag, 6. September. Das musikalische Trio, bestehend aus H.P. Baxxter, Etnik Zarari und Michael Simon, ist die erfolgreichste deutsche Band seit Einführung der Single Charts. Ihr charismatischer Frontmann H.P., zwei energiegeladene Sounddesigner und eine einzigartige Live-Show brechen weltweit regelmäßig Rekorde. Mit Liedern wie „Hyper Hyper“ oder „How much is the fish“ machten sie Highspeed-Musik zu einem Massenphänomen, das sicherlich auch am Timmendorfer Strand die Massen zum Tanzen und Feiern bringen wird.

Alle Infos zum Konzert von Scooter auf einen Blick

Wer Scooter mit alten Klassikern und neuen Hits ihrer letzten Alben Wo Musik-Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Freitag, 6. September 2019, um 20 Uhr. Einlass: 18 Uhr Kosten Ab 57 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: Eintritt zur After-Show-Party, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, reservierte Sitzplätze mit bestem Blick Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- unter stars-am-strand.de

Nena am Samstag, den 7. September:

Am zweiten Abend der Konzertreihe gehört die Bühne einer deutschen Pop-Legende: Nena. Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Nena eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihren Hits prägte Nena mehrere Generationen von Musikfans und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist. Am Samstag, 7. September, wird die Ausnahmekünstlerin ihre Jubiläumstournee „Nichts Versäumt“ an den Timmendorfer Strand bringen.

Alle Infos zum Konzert von Nena auf einen Blick

Wer Nena mit dem Programm ihrer Jubiläumstournee „Nichts Versäumt“ Wo Musik-Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Samstag, 7. September 2019, um 20 Uhr. Einlass: 18 Uhr Kosten Ab 57 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: Eintritt zur After-Show-Party, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, reservierte Sitzplätze mit bestem Blick Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- unter stars-am-strand.de

Michael Patrick Kelly am Sonntag, 9. September:

Alle guten Dinge sind drei: Daher hat der Timmendorfer Strand auch am Sonntag, 8. September ein heißes Eisen im Feuer: Michael Partick Kelly. Der Sänger ist ein Ausnahmetalent: Im Alter von zehn Jahren stand Michael Patrick Kelly das erste Mal auf der Bühne der Grugahalle in Essen mit der Kelly Family. Sein Album „iD“ ist mit Platin prämiert, sein Album „Human“ sowie die Single „iD“ erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festivalauftritte begeisterten inzwischen über 350.000 Zuschauer. Michael Partick Kelly wird mit seiner fulminanten Show das Grand Finale des „Stars am Strand“-Wochenendes werden.

Alle Infos zum Konzert von Michael Patrick Kelly auf einen Blick

Wo Musik-Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Sonntag, 8. September 2019, ab 19 Uhr. Einlass: 17 Uhr Kosten Ab 49 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: Eintritt zur After-Show-Party, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, reservierte Sitzplätze mit bestem Blick Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- unter stars-am-strand.de

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH und der sh:z sorgen für das perfekte Weihnachtsgeschenk: Es werden exklusiv drei mal zwei Stehplatzkarten für jedes Konzert der Reihe „Stars am Strand 2019“ verlost! Um teilzunehmen, müssen Sie sich lediglich für ein Konzert entscheiden und Ihren Wunsch unten eintragen. Teilnahmeschluss ist am 20. Dezember um 12 Uhr. Viel Glück!