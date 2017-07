aktivinsh : SUP-, Kite- und Surfevents: Wassersportparadies Schleswig-Holstein

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zahlreiche Sommerurlauber lockt es dieses Jahr wieder an die Nord- und Ostsee. Wer dabei nicht die ganze Zeit mit einem Buch im Sand liegen möchte, fährt zu einem der packenden Surf- und Wassersportevents, die an norddeutschen Stränden veranstaltet werden. Hier können die Zuschauer nicht nur das sportliche Geschick der Surf-Weltstars bestaunen, sondern auch bei dem vielfältigen Rahmenprogramm zu musikalischen Acts mitfeiern, in Beachbars Cocktails schlürfen oder sich bei den Side-Events selbst sportlich betätigen und Kitematerial ausprobieren. Folgende Events stehen in den nächsten Wochen an:

SUP- und Beachsports Festival Fehmarn

Vom 21.07. bis zum 23.07. steht der Südstrand von Fehmarn zum sechsten Mal ganz im Zeichen der Beach Culture: Das SUP & Beachsports Festival lädt mit einem vielfältigen Angebot zum Mitmachen ein (www.ostsee.de). Schwerpunkt ist die Trendsportart Stand Up Paddling. 13 Hersteller bieten ihre aktuellen Produkte zum Testen an. Daneben gibt es Schnupperkurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Kinder. Alles gratis und direkt am Strand. Am Samstag und Sonntag gibt es zudem hochkarätigen Sport auf der Ostsee zu sehen. Die besten Deutschen SUP-Sportler kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Technical Race und Ranglistenpunkte im Long Distance. Gefeiert wird später auch: Freitag- und Samstagnacht, direkt am Strand, nur wenige Meter von den Ostseewellen entfernt, kann man die Nacht zum Tage machen.

Kitesurf World Cup auf Fehmarn

Fehmarn ist seit 2016 Austragungsort der größten Kitesurf-Veranstaltung der Welt. Vom 18. bis 27. August geht es beim Kitesurf World Cup (www.kitesurfworldcup.de) für die weltbesten Profis aus über 20 Ländern am Südstrand um Titel in den Disziplinen Freestyle und Foil. Besucher können das neueste Kitematerial testen und sich auf einen Beachclub mit Hängematten und Strandkörben, hochkarätige Side Events und Konzerte angesagter Künstler freuen.

Speedwindsurfen auf Fehmarn

Speedwindsurfen ist die Formel 1 unter den Surfdisziplinen, und die Deutsche Meisterschaft (www.speedwindsurfen.de) steigt in diesem Jahr vom 2. bis 9. September in der Orther Bucht. Sowohl an das Material als auch an das fahrerische Können werden besondere Anforderungen gestellt, um Geschwindigkeiten von über 80 km/h erreichen zu können. Gastfahrer sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und ihre Topgeschwindigkeit herauszufinden.

Windsurf World Cup auf Sylt

Die besten Windsurfer der Welt kämpfen wieder auf Sylt um den Sieg (www.worldcupsylt.de). Wie im vergangenen Jahr rechnen die Veranstalter des größten Windsurf-Events der Welt mit rund 200.000 Besuchern, die vom 30. September bis zum 9. Oktober auf der Westerländer Kurpromenadeund am Brandenburger Strand Spitzensport, ein attraktives Rahmenprogramm und wilde Partys erleben können.

von Malin Lindenberg

erstellt am 09.Jul.2017 | 03:00 Uhr