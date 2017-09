Motorenlärm in Langeln : Stockcar-Rennen geht in die achte Runde

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Langeln | Am Sonnabend, 2. September, scheppert es in der Gemeinde Langeln wieder - bei der achten Ausgabe des Langelner Stockcar-Rennens. Gestartet wird ab 10 Uhr in mehreren kleinen Gruppen. Wer in welcher Gruppe fährt, entscheidet sich dabei nach der Hubraumgröße der verschiedenen Autos. „In der Regel starten etwa zehn Starter pro Lauf in sechs Klassen“, erläutert Patrick Kühn vom Organisationsteam.

Die Punkte beim Stockcar-Rennen ergeben sich durch „Berührungen“ mit anderen Fahrzeugen und durch die Rundenanzahl, die jeder Fahrer schafft. Die höchste Punktzahl gibt es, wenn ein Fahrer es schafft, ein anderes Auto aufs Dach zu legen. Wer die meisten Punkte erreicht, gewinnt das Rennen. Ein Lauf dauert etwa 20 Minuten.

Am Ende kommen die Sieger der vorherigen Klassen und alle Autos, die noch fahren können, in den „Zerstörungslauf“. Dabei wird bis zum bitteren Ende gefahren. Zu gewinnen gibt es neben Spaß auch Pokale und Sachpreise. Die Autos, mit denen die Fahrer an den Start gehen, sind nicht mehr TÜV-tauglich, aber noch fahrbereit. „Das Auto sollte kein Glas beziehungsweise Kunststoff mehr besitzen, damit keine Teile umherfliegen können“, erklärt Kühn. Helm- und Feuerlöscher-Pflicht bestehen genauso wie die Auflage, das Kühlerwasser durch Leitungswasser zu ersetzen.

Immer mehr Frauen am Start

„Es fahren mittlerweile auch immer mehr Frauen mit, die den Männern auch schon so manches Mal was vorgemacht haben“, so Kühn, der erneut auf zahlreiche Teilnehmer hofft. Um den Tag feierlich abzurunden, wird ab 20 Uhr eine „After Race Party“ stattfinden. Im Festzelt und am Bierwagen können dann die Erfolge oder Misserfolge begossen werden. „Für ausreichend Speis und Trank wird natürlich auch während der Rennen gesorgt, und für die Kinder gibt es Strohballen und eine Hüpfburg. Auch genügend Parkmöglichkeiten sind vorhanden“, erklärt Kühn.



Die Veranstaltung auf einen Blick

Was 8. Stockcar-Rennen in Langeln Wann Samstag, 2. September, ab 10 Uhr Wo Gelände an der Dorfstraße, in Höhe der Hausnummer 3 Eintritt kostenlos Rahmenprogramm Kinderspiele und After Race Party

von Ulf Marek

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:02 Uhr