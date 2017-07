aktivinsh : Steine auf dem Wasser springen lassen: Ditsch-WM am Ostseestrand

vergrößern 1 von 1 Foto: Ostseefjord Schlei GmbH/Mandy Lenz 1 von 1

Waabs | Wer lässt Strandsteine am häufigsten auf der Ostsee hüpfen oder wem gelingt es, die meisten Steine in einem Zielnetz zu versenken? Nach der Premiere im Vorjahr findet nun am Sonntag, 23. Juli, zum zweiten Mal die Ditsch-Weltmeisterschaft am Ostsee-Campingplatz Heide in Waabs statt. Der Wettbewerb beginnt um 10 Uhr am Strand. Ausgetragen werden zwei Disziplinen für die Gruppe bis zwölf Jahre und ab 13 Jahre. Die Teilnahme und Anmeldung ist für alle kostenlos.

Im Wettbewerb „Meister der 1000-Sprünge“, der am Nachmittag läuft, geht es darum, die Steine möglichst oft auf der Wasseroberfläche aufsetzen zu lassen, bevor sie in der Ostsee versinken. In der Vorrunde hat jeder fünf Versuche. Die Wertung erfolgt getrennt nach Damen, Kindern und Erwachsenen. Die vier Werfer mit den meisten Sprüngen in der Vorrunde treten im Finale an. Im letzten Jahr lag der Rekord in beiden Altersgruppen bei sechs Aufditschern.

Im Wettbewerb „Meister der Genauigkeit“ kommt es nicht auf die Anzahl der Sprünge an, sondern auf die Wurfgenauigkeit. So hat jeder Starter acht Steine (Würfe), um den Stein mit wenigstens einem Aufsetzer in ein Fangnetz in einem Abstand zwischen 15 und 30 Metern zum Ufer zu werfen. Der untere Rand des Netzes ragt einige Zentimeter über die Wasseroberfläche. Auch hier treten die vier besten Werfer, mit den meisten Treffern im Netz von den acht Versuchen, im Finale um den Titel an. Dieser Wettbewerb ist nur für ab 13-Jährige offen.

Schiedsrichter am Strand und auf dem Wasser beobachten die Würfe und entscheiden über die Regelkonformität. Die Veranstalter empfehlen, selber schon ausreichend geeignete Steine mitzubringen. Wer als Teilnehmer dabei sein möchte, kann sich unter www.ditsch-wm.de anmelden und auch weiter informieren. Auch Spontane können am Sonntag mitditschen, vorausgesetzt, es sind noch Teilnehmerplätze verfügbar.

von dis; Julia Gohde

erstellt am 20.Jul.2017 | 00:00 Uhr