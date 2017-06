Musikwettbewerb : New Stars Contest 2017

vergrößern 1 von 1 Foto: www.local-heroes.de 1 von 1

Das Aktivitetshuset und Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger laden wieder zum Musikwettbewerb "New Stars Contest" im Volksbad in Flensburg ein. Der New Stars Contest ist ein Musikwettbewerb für Newcomerbands aus der Grenzregion und wird in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfinden.

Bands aus Deutschland und Dänemark haben hier die Chance, ihr Können auf einer großen Bühne zu zeigen und tolle Preise zu gewinnen. Es wurden 5 Bands ausgewählt, die ihr Können vor einer fachkundigen, siebenköpfigen Jury und natürlich dem Publikum präsentieren dürfen. Jede Band hat 15 bis 20 Minuten Zeit, das Publikum wie auch die Jury von sich zu überzeugen und für die Prämien in Frage zu kommen.

Aus 17 Bewerbungen sind folgende Bands gewählt worden, um beim New Stars Contest anzutreten:

- Hora (FL)

- Verdande (DK)

- Laila Sane (FL)

- StandBild (FL)

- The Company (FL)

Darüber hinaus tritt der Gewinner des Publikumspreises aus dem Jahre 2015 ”The Right Season” als Special Guest auf, und spätestens ab da wird das Publikum tanzen, singen und das gesamte Volksbad rocken!

Ort: Volksbad, Schiffbrücke 67, 24939 Flensburg

Datum: Freitag, 9. Juni

Einlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 4 €